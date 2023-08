Alfen N.V. opère à l'échelle internationale dans le domaine de la transition énergétique en tant que spécialiste des solutions énergétiques de demain. Avec plus de 85 ans d'expérience, Alfen N.V. dispose d'une combinaison d'activités unique. Le groupe conçoit, développe et fabrique des réseaux intelligents, des systèmes de stockage d'énergie et des bornes de recharge pour véhicules électriques, combinés en solutions intégrées pour répondre aux besoins en électricité de ses clients. Alfen N.V. occupe une position de leader du marché aux Pays Bas et enregistre une forte croissance à l'international, grâce à son avantage de pionnier dans son secteur.

Secteur Equipements électriques lourds