Alfen N : British Gas choisit Alfen pour la recharge intégrée et intelligente de véhicules électriques

British Gas, le plus grand fournisseur d'énergie du Royaume-Uni, a signé un accord-cadre de trois ans avec Alfen pour la livraison de chargeurs de véhicules électriques pour sa propre entreprise ainsi que pour les clients de Centrica, la société mère de British Gas. Dans un premier temps, les chargeurs intelligents d'Alfen seront réservés aux adresses privées des techniciens de British Gas, accélérant ainsi l'électrification de la flotte. Par la suite, des chargeurs Alfen seront installés sur les sites de British Gas et de Centrica. La société mère proposera également les chargeurs Alfen aux clients commerciaux désireux d'électrifier leurs flottes.

L'été dernier, British Gas a annoncé l'achat de 1 000 nouveaux utilitaires entièrement électriques. C'est la plus importante commande de véhicules électriques pour une flotte commerciale au Royaume-Uni. Les véhicules arriveront au cours des prochains mois et seront mis à la disposition du personnel technique de British Gas dans tout le pays. Le groupe Centrica s'est engagé à électrifier sa flotte de 12 000 véhicules d'ici 2030. Alfen fournit tous les équipements de recharge du projet. Les chargeurs Alfen sont également utilisés dans le cadre d'un essai pour des clients nationaux, portant sur une offre intégrée de gestion intelligente de l'énergie.

Alfen propose une gamme complète de bornes de recharge de haute qualité pour une utilisation à domicile, au travail et dans les lieux publics. British Gas peut ainsi proposer la borne de recharge la mieux adaptée à une grande variété de situations. Pour les clients de British Gas, les chargeurs Alfen peuvent être intégrés au système de recharge gérée, qui permettra aux clients de programmer, entre autres, leur recharge au moyen d'une application.

Pour les installations commerciales, le Smart Charging Network - système à la pointe de l'industrie - et les solutions d'équilibrage actif de la charge d'Alfen peuvent être utilisés pour optimiser la capacité des réseaux locaux. Cet ensemble de fonctionnalités avancées permet à British Gas et à ses clients de se connecter à 100 bornes de recharge au sein d'une seule installation et d'équilibrer la puissance disponible sur tous les véhicules en cours de recharge. Le grand avantage de cette configuration ? Les vitesses de charge sont maximisées dans les limites des contraintes de puissance, évitant de surcharger l'approvisionnement local en électricité et d'engager des coûts potentiellement élevés de mise à niveau du réseau.

Americo Lenza, directeur du portefeuille de British Gas Services & Solutions, dont fait partie Hive, a déclaré : « Le transport est un domaine clé dans lequel nous pouvons réduire les émissions de CO2. Il constitue un élément important de notre stratégie globale pour atteindre nos objectifs de « zéro émission nette ». Nous engageons une transition vers une mobilité douce, impliquant notamment l'électrification de notre flotte et un soutien actif des consommateurs et entreprises par la mise à disposition de bornes de recharge et d'infrastructures intelligentes. Nous avons choisi Alfen en raison de leurs bornes de recharge de haute qualité. Elles sont dotées de fonctionnalités avancées et s'intègrent facilement à nos systèmes intelligents. Le groupe Centrica s'attache à rendre la vie de ses millions de clients plus « smart », plus pratique et plus respectueuse de l'environnement. Un objectif dans lequel Alfen joue un rôle clé. »

Geoff Dawson, responsable du développement commercial chez Alfen UK, explique : « Les entreprises et les consommateurs se montrent de plus en plus soucieux d'atteindre le « zéro émission nette ». Par conséquent, nous constatons une augmentation significative de la demande de produits intelligents et fiables offrant la souplesse nécessaire pour s'interfacer avec des systèmes tiers. Centrica a la ferme intention de jouer un rôle moteur dans la transition vers un futur écosystème alliant mobilité et performance énergétique. Nous sommes ravis de contribuer à cette vision d'envergure. »



