Alfen N : Centrica Business Solutions signe un accord cadre avec Alfen pour des solutions de stockage d'énergie

Centrica Business Solutions, un des leaders de la production d'énergie décentralisée au R-U, a retenu Alfen comme le partenaire privilégié pour la livraison de solutions de stockage d'énergie par batterie d'une capacité de moins de 10 MW. Après le récent contrat cadre portant sur des bornes de recharge pour Centrica et sa filiale British Gas, Alfen étend aujourd'hui sa coopération avec un nouvel accord de trois ans.

Filiale de Centrica, Centrica Business Solutions conçoit et exploite des solutions de stockage d'énergie pour différents clients en Europe. À ce titre, l'entreprise est activement impliquée dans la transition énergétique européenne. Grâce à des batteries créatrices de valeur, elle développe des services de stockage d'énergie pour aider les entreprises à assurer leur sécurité d'approvisionnement sur site, à générer des revenus de services auxiliaires et à rendre la production sur site plus durable.

Alfen offre des solutions de stockage d'énergie par batterie stationnaires et mobiles. Adaptés aux différents marchés et applications, les produits Alfen partagent une conception commune assurant des performances optimales, une installation rapide sur site et un haut niveau de flexibilité, de modularité et de longévité.

Les systèmes de stockage d'énergie peuvent être utilisés pour améliorer la gestion de l'énergie. Ils peuvent par exemple équilibrer l'offre et la demande d'énergie pour stabiliser le réseau. Le système de stockage d'énergie, quant à elle, permet, outre l'écrêtage des pics de tension, la mise en place de réseaux électriques autonomes en combinaison avec de l'énergie solaire et/ou éolienne. Les systèmes de stockage d'énergie sont utilisés dans de nombreux secteurs, tels que les services publics, le commerce de l'énergie, les services de recharge rapide de véhicules électriques et l'industrie.

Yves Vercammen, directeur national d'Alfen Belgium, explique : « Notre coopération avec Centrica Business Solutions a commencé en Belgique. Avec cet accord cadre, nous passons à l'étape suivante et allons développer ensemble le marché du stockage d'énergie en Europe. Nous sommes très heureux de nous associer à un partenaire aussi réputé que Centrica et d'unir nos forces pour proposer à ses clients des offres de service innovantes et valorisantes, basées sur nos solutions flexibles de stockage d'énergie. »

En savoir plus sur nos solutions de stockage d'énergie