Alfen N : Elkamo fournisseur privilégié de sous-stations pour trois grandes sociétés de distribution d'électricité

Alfen Elkamo, la filiale finlandaise d'Alfen, est désormais le fournisseur privilégié de sous-stations pour trois grandes sociétés de distribution d'électricité dans la partie orientale de la Finlande. L'accord porte sur la livraison de 300 sous-stations ELMO par an à trois sociétés de distribution d'électricité différentes : Savon Voima Verkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko et Järvi-Suomen Energia. Portant sur une période initiale de trois ans, l'accord peut être prolongé deux fois pour deux ans.

Alfen Elkamo a décroché cet important marché à l'issue d'un appel d'offres conjoint de Savon Voima Verkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko et Järvi-Suomen Energia. Le lancement de cet appel d'offres conjoint permet de tirer parti des synergies d'achat. L'accord-cadre porte sur l'achat annuel de stations de transformateurs en 2021-2023. Ensemble, Savon Voima Verkko Oy, Järvi-Suomen Energia et Kymenlaakson Sähköverkko distribuent de l'électricité à 326 000 ménages.

Mika Matikainen, responsable réseau de Järvi-Suomen Energia, explique : « Pour nous, mais aussi pour Savon Voima Verkko Oy et Kymenlaakson Sähköverkko, il est très important de travailler avec des partenaires fiables comme Alfen Elkamo lorsqu'il s'agit d'acheter des composants essentiels tels que des stations de transformateurs. Les sous-stations jouent un rôle crucial, non seulement dans l'amélioration de la sécurité d'approvisionnement, mais également dans la mise en place de réseaux intelligents. La mutualisation des achats permet d'obtenir les solutions techniques et économiques les plus abouties pour répondre à chaque besoin. Nous avons confiance dans cet accord-cadre et dans nos partenaires, avec qui nous entendons poursuivre notre collaboration. »

Seppo Tupeli, CEO d'Alfen Elkamo Oy, ajoute : « Nous sommes très contents de mettre nos sous-stations à la disposition de ces trois sociétés de distribution d'électricité. Notre expertise technique et notre fiabilité nous ont permis de gagner la confiance de nos clients, ce qui est très important pour nous et constitue un excellent point de départ pour notre collaboration ces prochaines années. De plus, nous sommes reconnaissants et ravis de pouvoir aider Savon Voima Verkko Oy, Kymenlaakson Sähköverkko et Järvi-Suomen Energia à tirer parti des synergies d'achat que permet cet accord commun. Dans cette optique, nous continuons à développer en permanence nos produits, nos processus de production et nos compétences pour répondre aux exigences que posera la mise en œuvre du futur réseau intelligent. »

En savoir plus sur nos Smart Grids