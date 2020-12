Alfen N : Le paiement direct par carte de débit désormais disponible sur les bornes de recharge Alfen en Allemagne

Alfen a le plaisir d'annoncer la mise en service de la première borne de recharge Alfen dotée de la fonctionnalité Giro-e. Parkstrom, partenaire exclusif d'Alfen dans le cadre des nouvelles bornes de recharge à fonctionnalité Giro-e, assure leur placement et leur installation sur les parkings de son client, une importante société allemande de vente au détail.

Fabricant et fournisseur de bornes de recharge intelligentes, parmi d'autres produits, Alfen propose la fonctionnalité Giro-e pour toute son offre de bornes de recharge publiques et semi-publiques en Allemagne. Avec cette nouvelle fonctionnalité, les utilisateurs des bornes intelligentes Alfen peuvent payer la recharge directement avec leur carte de débit Girocard. Jusque-là, le paiement se faisait avec une carte de paiement dédiée. L'utilisateur de la Girocard a le choix et peut régler sa session de recharge facilement et en toute sécurité avec la carte de débit sans contact.

Payer avec Giro-e est aussi facile qu'avec une carte de paiement. Il suffit de présenter la Girocard sans contact (carte de débit) devant le lecteur pour que l'écran couleurs de la borne Alfen offre à l'utilisateur une expérience de recharge simple et transparente. L'interface intuitive guide le client dans la procédure de recharge et de paiement. Avant la recharge, les tarifs en vigueur apparaissent à l'écran et doivent être confirmés. Les paiements apparaissent rapidement sur les relevés de compte du client.

La fonctionnalité Giro-e est disponible sur toutes les bornes de recharge Alfen conformes aux normes Eichrecht. Alfen possède déjà l'importance certification Eichrecht, délivrée par la PTB, l'agence allemande de métrologie, pour toutes ses bornes de recharge publiques et semi-publiques en Allemagne. Cet étalonnage garantit une transaction fiable et permet à l'utilisateur de vérifier facilement les sessions de recharge facturées. Les bornes de recharge Eichrecht existantes d'Alfen sans fonctionnalité Giro-e peuvent recevoir le module Giro-e en deuxième monte.

Attentive aux enjeux de l'électromobilité, la banque allemande GLS exploite le système Giro-e, développé par ses soins. Près de 95 % des adultes en Allemagne ont une Girocard sans contact. Avec l'ajout de la fonctionnalité Giro-e aux bornes Alfen, la recharge de voitures électriques devient encore plus simple et transparente. Le système Girocard est un réseau interbancaire allemand offrant un service de cartes de paiement.

Uwe Nehrkorn, GLS Bank, explique : « En tant que banque à responsabilité sociale et environnementale, nous voulons contribuer à un avenir durable. La mobilité a besoin de solutions innovantes. L'option Giro-e a été développée pour stimuler davantage la croissance du nombre de bornes de recharge, et donc de la mobilité électrique. Alfen est un partenaire innovant, un des premiers à intégrer Giro-e dans ses bornes commerciales publiques et semi-publiques. Nous nous réjouissons de poursuivre notre coopération et de construire l'avenir avec Alfen. »

Stefan Pagenkopf-Martin, directeur de Parkstrom, déclare quant à lui : « Alfen est l'un des premiers à avoir implémenté Giro-e sur ses bornes en Allemagne. Nous sommes très heureux de cet engagement et sommes convaincus que Giro-e répond parfaitement aux besoins des conducteurs de voitures électriques et des exploitants d'infrastructures de recharge, à savoir la convivialité, la transparence de la facturation et l'absence de frais d'itinérance. En privilégiant l'attente du client, nous aurons un impact majeur sur la croissance du secteur de l'e-mobilité en Allemagne. »

Jeroen Pynenburg, directeur de l'unité décentralisée Charging Equipment d'Alfen, confirme : « Nous sommes très heureux de la coopération avec GLS Bank et Parkstrom. L'intégration du module Giro-e dans les bornes Alfen rend notre infrastructure de recharge publique et semi-publique encore plus accessible pour les conducteurs de voitures électriques, qui peuvent désormais payer avec leur carte de débit. De cette façon et grâce à notre expertise - développer et produire des infrastructures de recharge -, nous garantissons à l'utilisateur final un degré maximal de convivialité et de transparence. »



