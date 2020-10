Alfen N : SSE choisit Alfen pour l'électrification de sa flotte

SSE Enterprise, l'une des plus grandes entreprises énergétiques du Royaume-Uni, a signé un accord-cadre de trois ans avec Alfen pour la fourniture de bornes de recharge intelligentes et fiables aux clients de SSE Enterprise. Pour déployer son offre commerciale pour véhicules électriques, l'activité « partage d'énergie » de l'entreprise met à profit sa propre expérience de la transition vers la mobilité électrique. Alfen a placé ses bornes de recharge intelligentes Eve Double sur les sites de Perth et Reading, où SSE Enterprise emploie le plus de salariés.

SSE investit dans des infrastructures pour VE dans le but d'encourager ses 12 000 membres du personnel itinérants à décarboniser leurs déplacements et va également électrifier sa flotte de 3 500 véhicules. En augmentant la capacité de recharge de VE sur ses sites, SSE affiche clairement ses ambitions de réduction d'émissions de carbone et veut aider ses équipes à adopter la mobilité électrique.

Les bornes de recharge Alfen Eve Double conviennent parfaitement aux flottes commerciales. Robuste, leur boîtier est conçu pour une utilisation intensive et des changements fréquents d'utilisateurs. Il est doté de deux prises, d'un écran couleurs et d'un lecteur RFID intégré permettant le contrôle d'accès et le suivi de l'utilisateur. Son compteur certifié MID facilite les transactions. Afin de minimiser l'impact des bornes sur le réseau, des technologies de pointe peuvent être intégrées, dont le Réseau de recharge intelligent et la répartition dynamique de puissance de charge d'Alfen. Ces fonctionnalités avancées permettent de connecter jusqu'à 100 bornes de recharge sur un même site et d'équilibrer la charge de tous les véhicules reliés de manière dynamique. L'avantage de cette solution est la maximisation de la vitesse de recharge pour chaque véhicule tout en respectant la capacité du réseau électrique local, évitant de coûteuses opérations de mise à niveau. La fiabilité des produits, la facilité d'utilisation de l'interface et l'efficacité d'un SAV étendu sur tout le territoire sont d'autres critères dans l'offre d'Alfen qui ont su convaincre SSE.

Kevin Welstead, responsable VE chez SSE Enterprise, explique : « L'adaptation de l'infrastructure existante va nous permettre d'augmenter notre capacité à recharger les flottes et les véhicules particuliers de nos sites. Nous voulons montrer à d'autres entreprises que nous pouvons être un partenaire privilégié pour décarboner les flottes commerciales. Dans ce domaine, SSE est en voie d'éliminer totalement ses émissions de carbone. Alfen est un fabricant sérieux et un partenaire fiable, jouant un rôle clé dans l'offre que nous proposons à nos propres flottes et à celles de nos clients. »

Naomi Nye, responsable commerciale chez Alfen, ajoute : « Nous sommes ravis d'aider SSE Enterprise et ses clients au Royaume-Uni à passer à la mobilité électrique. Après des années d'expérience dans l'électrification de flottes en Europe, nous savons que la fiabilité, l'adaptabilité technologique et la présence d'un SAV efficace jouent un rôle crucial dans l'expérience de la mobilité électrique. Nous sommes très heureux de pouvoir accompagner SSE Enterprise dans sa transition. »

