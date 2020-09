Alfen N : Steag choisit Alfen comme partenaire pour le parc solaire de Leeuwarden

Spécialiste des solutions énergétiques du futur, Alfen a réalisé un réseau électrique local pour le parc solaire de Drachtsterweg (Leeuwarden, Pays-Bas) à la demande de Steag Solar Energy Solutions, une société internationale spécialisée dans le développement de l'énergie solaire.

Steag Solar Energy Solutions GmbH est un fournisseur mondial de solutions d'énergie renouvelable, dont le siège social se trouve à Würzburg (Allemagne). Son réseau international de partenaires lui permet d'opérer avec efficacité, fiabilité et flexibilité. Le parc solaire de Drachtsterweg à Leeuwarden est le premier projet de Steag aux Pays-Bas. Steag a choisi Alfen en raison de son savoir-faire technique et de sa connaissance du marché néerlandais. Grâce à ce parc solaire situé sur la route de Drachtsterweg à Leeuwarden, environ 3 500 foyers reçoivent de l'énergie propre depuis cet été.

Tobias Leschinsky, responsable de projet chez STEAG : « C'est la première fois que nous avons travaillé avec Alfen. Nous sommes contents d'avoir Alfen comme partenaire. Ils ont fait du très bon travail à Leeuwarden. Alfen offre une expertise technique sérieuse, mais également une bonne connaissance du marché local, ce qui est capital pour nous. Nous attendons avec impatience le projet suivant. »

Serge Kraaijeveld, responsable commercial des solutions de réseaux intelligents chez Alfen, ajoute : « Nous sommes très heureux de la confiance dont nous témoigne une entreprise aussi professionnelle que Steag. Comme Alfen, Steag existe depuis plus de 80 ans et a largement fait ses preuves en Allemagne et à l'étranger. Le parc solaire de Drachtsterweg à Leeuwarden est le premier parc de Steag aux Pays-Bas et le fait qu'Alfen ait pu contribuer à cette réussite est évidemment remarquable. Nous sommes impatients d'approfondir encore notre coopération avec un partenaire occupant une position de leader sur le marché. »

En savoir plus sur nos Smart Grids