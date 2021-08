Alfen N.V. : Alfen voit son chiffre d'affaires augmenter

Le PDG Marco Roeleveld a parlé d'un bon premier semestre de l'année. Le cadre supérieur a vu la croissance des ventes d'Alfen s'accélérer au deuxième trimestre par rapport au premier, grâce à une croissance favorable du marché pour toutes les activités. "Nos marchés sont de moins en moins touchés par la crise du corona, maintenant que les programmes de vaccination en Europe progressent bien", a déclaré M. Roeleveld. Le Green Deal européen joue également en faveur d'Alfen, a déclaré le directeur financier Jeroen van Rossen à ABM Financial News. "Nous nous positionnons pour une nouvelle croissance", a déclaré M. Van Rossen. Et cela inclut les investissements. "Il s'agit d'investissements dans les machines et les usines, par exemple, mais en fait surtout dans la recherche et le développement."

Au moment de l'introduction en bourse, Alfen a exprimé son désir de se développer principalement sur une base organique. Van Rossen dit qu'il reste fidèle à ce message. "Mais nous n'excluons pas les acquisitions". M. Van Rossen n'a pas voulu dire si des candidats sont actuellement en discussion. "En interne, nous en parlons."

Au cours du dernier trimestre, les ventes ont augmenté de 33 % en glissement annuel pour atteindre 61,5 millions d'euros. Au cours des six premiers mois de cette année, les ventes ont augmenté de 28 % pour atteindre 115,3 millions d'euros. Les ventes liées au stockage de l'énergie ont connu une hausse significative de 47 %, tandis que les recettes liées à la recharge des véhicules électriques ont augmenté de 68 %.

La marge brute du trimestre s'est élevée à 22,4 %, contre 16,7 % un an plus tôt.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 9,7 millions d'euros et représente désormais 15,9 % du chiffre d'affaires. Ce chiffre est à comparer aux 5,4 millions d'euros et aux 11,7 % enregistrés un an plus tôt.

Les prévisions de ventes annuelles en 2021 de 225 à 250 millions d'euros ont été maintenues vendredi.

M. Van Rossen a toutefois souligné les défis qui entourent les chaînes d'approvisionnement dans le monde entier. "À ce jour, nous ne sommes pas troublés par cela, mais c'est devenu un point important. Nous restons proches de l'évolution de la situation."