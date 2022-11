Alfen N.V. : Les ventes d'Alfen ont plus que doublé

Alfen a plus que doublé ses revenus au troisième trimestre de cette année, tandis que l'EBITDA ajusté était également en forte hausse.

Au cours du dernier trimestre, le chiffre d'affaires s'est élevé à 123,2 millions d'euros, soit une croissance de 103 % d'une année sur l'autre. La croissance est principalement due aux équipements de recharge électrique et de stockage d'énergie. Ainsi, le chiffre d'affaires ressort largement au dessus du consensus des analystes situé à 105 millions d'euros.

L'EBITDA ajusté s'est élevé à 24,5 millions d'euros et représente désormais 19,9 pour cent du chiffre d'affaires. Un an plus tôt, elle affichait un résultat de 9,7 millions d'euros, représentant alors 16,0 pour cent des ventes. Le consensus des analystes visait une marge de 17,3 pour cent.

La marge brute a subi une pression, passant en glissement annuel de 36,9 % à 34,8 %. Le consensus visait déjà une baisse de 200 points de base de la marge brute.

Alfen affirme qu'elle atténue l'impact des perturbations de la chaîne d'approvisionnement, mais la pression sur les prix est restée élevée ces derniers mois. Et cela ne semble pas encore avoir pris fin. Alfen prévoit également une pression sur les marges en 2023 en raison des coûts élevés des matières premières et de la main-d'œuvre.

La société a décidé d'augmenter une facilité de crédit existante de 30 millions d'euros à 100 millions d'euros, tandis qu'une garantie bancaire a également été augmentée de 10 millions d'euros à 40 millions d'euros, en raison de la croissance des activités.

Les perspectives pour cette année ont été maintenues, Alfen visant un chiffre d'affaires compris entre 410 et 470 millions d'euros.