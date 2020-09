Alfen N : Vattenfall choisit Alfen pour la livraison de 4 000 bornes de recharge à deux provinces au Pays-Bas

Alfen a été retenu par Vattenfall pour la livraison d'une infrastructure de recharge intelligente. Celle-ci doit favoriser la mobilité électrique dans diverses municipalités néerlandaises. Vattenfall a obtenu ce contrat à la suite d'un appel d'offres des provinces Limbourg et Brabant portant sur l'installation et l'exploitation des bornes de recharge. En tant que fournisseur de bornes de recharge intelligentes publiques pour EV, Alfen aborde cette mission avec confiance.

L'installation est prévue sur une période initiale de deux ans. Les 2 000 premières bornes de recharge Alfen Twin seront installées pendant cette période. Les municipalités qui participent à ce projet des provinces Limbourg et Brabant recevront 4 000 bornes de recharge. Ce nombre pourrait augmenter pendant la mission.

Conçue pour la rue et une utilisation intensive, l'Alfen Twin convient à tous les espaces publics et semi-publics. Cette borne Alfen offre deux points de recharge logés dans un boîtier en acier résistant au vandalisme. Le bord supérieur est arrondi pour empêcher la pose de déchets. L'usine néerlandaise Alfen fait appel à des composants de haute qualité et applique des tests rigoureux. Chaque borne est certifiée par un organisme indépendant. Tous les produits Alfen sont conçus pour etre robuste, secure et fiable. Chaque borne Alfen convient à tous les véhicules électriques et câbles de recharge.

Avec l'achat de ces bornes de recharge intelligentes Alfen Twin, les deux provinces néerlandaises et les municipalités participant au projet répondent pleinement à l'engouement croissant pour la mobilité électrique et l'application des innovations les plus récentes.

Pieter van Ommeren, directeur E-Mobility chez Vattenfall, commente : « Notre mission est de parvenir à une société décarbonée d'ici une génération. C'est pourquoi nous nous engageons pour la mobilité électrique. Nous voulons que les conducteurs puissent recharger leur voiture rapidement et à un prix abordable. Depuis des années, les bornes Alfen font partie du paysage urbain et ont largement fait la preuve de leur fiabilité. Avec leur technologie intelligente, Alfen est le partenaire idéal pour réaliser notre ambition. »

Jan-Anne Hoekstra, directeur commercial EV chez Alfen, ajoute : « Vattenfall est un partenaire de longue et très apprécié. Ensemble, nous contribuons à la réalisation des objectifs fixés par les provinces Limbourg et Brabant . L'installation de nos bornes intelligentes et fiables permettra aux conducteurs du sud des Pays-Bas de recharger leurs véhicules électriques dans les meilleures conditions et en toute sécurité. Ce projet contribue à l'ambition des Pays-Bas de déployer près de 2 millions de bornes de recharge d'ici 2030. »

En savoir plus sur les solutions de recharge EV d'Alfen