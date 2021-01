Alfen N : et Bee nouent un partenariat pour la recharge intelligente de véhicules électriques en Suède

Bee Charging Solutions AB, l'un des principaux exploitants de bornes de recharge en Suède, a retenu Alfen pour le déploiement de ses stations de recharge intelligentes pour véhicules électriques. Un accord cadre a été signé pour une période initiale de trois ans. Le partenariat vise principalement le marché immobilier et les entreprises, mais est susceptible d'intégrer à terme les marchés privé et public.

Bee est détenu par trois grandes entreprises du secteur énergétique suédois : Öresundskraft, Jämtkraft et Tekniska verken à Linköping. Leur objectif est d'accélérer la transition vers la mobilité électrique. Outre son offre de bornes de recharge pour des infrastructures privées et publiques, Bee propose aux entreprises et aux propriétaires d'immeubles des solutions de recharge dédiées aux personnels, aux visiteurs et aux résidents. De son côté, Alfen offre un assortiment complet de bornes de recharge intelligentes et de haute qualité pour une utilisation domestique, professionnelle et publique. Cet effort commun permet à Bee de proposer les bornes de recharge Alfen les mieux adaptées aux attentes des entreprises et des propriétaires d'immeubles.

Si plusieurs bornes de recharge Alfen sont installées sur un même site, l'infrastructure peut se doubler des solutions Smart Charging Network et Active Load Balancing, deux technologies leaders du secteur. Ces fonctionnalités avancées permettent aux utilisateurs de Bee de se connecter à plus de 100 bornes de recharge au sein d'une seule infrastructure, capable de distribuer équitablement la puissance disponible parmi les véhicules en cours de recharge. Le principal avantage ? La vitesse de recharge est maximale compte tenu de la capacité d'approvisionnement locale, sans risque de surcharge du réseau électrique.

Fredrik Nordin, directeur général de Bee Charging Solutions, explique : « Nous nous félicitons de ce nouveau partenariat avec Alfen pour le déploiement de bornes de recharge de véhicules électriques. Le marché est en pleine croissance et demande des solutions de plus en plus smart. Avec Alfen, nous pensons avoir trouvé un partenaire capable de nous fournir des solutions de recharge rapides, intelligentes et fiables, pas seulement maintenant mais aussi à plus long terme. »

August Mazetti, directeur commercial d'Alfen EV Charging Equipment Sweden, ajoute : « Nous sommes très contents d'avoir été retenus par Bee pour le déploiement de leurs bornes de recharge. Ils entretiennent des partenariats forts avec les grandes marques automobiles, gèrent un réseau public étendu et prennent leurs responsabilités vis-à-vis des conducteurs de véhicules électriques. Nous nous réjouissons de contribuer avec eux à l'accélération de la transition vers la mobilité électrique. »



En savoir plus sur les solutions de recharge EV d'Alfen