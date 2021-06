Alfen N : Les bornes de recharge VE Alfen au centre d'un nouveau modèle d'économie circulaire

SìRicarica, une start-up italienne innovante, déploie un réseau national de bornes de recharge pour voitures électriques en Italie. SìRicarica est née d'une vision partagée par NaturaSì, DriWe et Garage Italia. Trois entreprises différentes œuvrant dans un but commun : contribuer ensemble à un avenir durable pour tous. Les bornes de recharge VE destinées à ce déploiement national seront fournies par Alfen, partenaire principal.

La start-up SìRicarica se distingue par son modèle commercial. Elle est convaincue que la durabilité est l'affaire de tous et que chacun doit avoir la possibilité de jouer un rôle dans une transition énergétique nécessaire. C'est pourquoi l'entreprise offre à chacun l'opportunité de participer à ce projet. Le succès d'une importante campagne de crowdfunding a permis au public de s'approprier l'initiative en stimulant l'investissement dans la durabilité et les performances économiques de la start-up. C'est la première fois qu'une société italienne implique directement les citoyens et le monde des entreprises dans un projet d'infrastructure en faveur de la mobilité électrique. L'objectif final est la présence d'au moins une borne de recharge sur chaque parking de la chaîne NaturaSì.

SìRicarica a retenu DriWe comme partenaire technique pour le développement, l'achat, la gestion et la mise au point technique du projet. Dès la phase préliminaire du projet, ce partenaire historique d'Alfen a opté pour les bornes Eve Pro-line. Connectées au réseau, elles sont conçues pour maximiser la vitesse de recharge, tout en optimisant le rendement énergétique. Elles se caractérisent par un écran couleurs et un lecteur RFID intégré prenant en charge l'identification de l'utilisateur. Le compteur MID incorporé permet une facturation automatique. La connexion Internet par GPRS/Ethernet avec données est assurée par l'intermédiaire du serveur dorsal de DriWe. Autant d'atouts qui, en combinaison avec la fiabilité éprouvée, l'interface conviviale et la vitesse du service DriWe, ont largement plaidé en faveur des bornes de recharge VE Alfen.

« Nous commençons sur les parkings de NaturaSì, mais ce service n'est pas réservé qu'à ses clients. Il s'adresse aussi aux membres de communautés locales circulant en voitures électriques. SìRicarica entend contribuer à la création d'une infrastructure permettant d'accélérer la croissance de la mobilité électrique à impact zéro », explique Luca Secco, président et directeur de DriWe et SìRicarica.

Alessandro Cicerchia, directeur des ventes pour Alfen en Italie, ajoute : « Nous voulons aider le marché italien à réaliser ses objectifs de mobilité électrique en déployant nos solutions de recharge intelligentes. Ce nouveau modèle d'économie circulaire est partagé par les communautés locales en Italie et montre que nous prenons les bonnes mesures pour assurer un avenir plus durable. Nous sommes ravis de jouer un rôle aussi important dans ce projet unique ! » Depuis 2008, Alfen s'attache à développer et fabriquer les bornes de recharge les plus avancées du marché, pour tous les types de véhicules électriques. Produites avec des composants européens de première qualité, elles sont testées et certifiées par des constructeurs automobiles réputés. Compatibles avec tous les types de systèmes de gestion ou de serveurs dorsaux, les bornes de recharge Alfen bénéficient des avancées les plus récentes en matière de recharge et de connectivité intelligentes.

SìRicarica est une joint-venture de trois entreprises unissant leurs forces pour atteindre leurs objectifs de durabilité. Avec le déploiement d'une infrastructure nationale de recharge pour véhicules électriques, les trois investisseurs impliqués dans SìRicarica apportent chacun leur propre expertise. NaturaSì, leader du marché bio en Italie et spécialisé dans les enjeux de la durabilité, met à disposition son réseau de supérettes. Intégrateur spécialisé de systèmes technologiques, DriWe offre toutes les solutions en matière de recherche et d'ingénierie. La société de luxe et de mode Garage Italia, connue pour l'électrification d'anciennes voitures, apporte sa connaissance de l'industrie automobile.



