Alfen N : réalise pour PZEM Middelburg une solution énergétique intégrée avec stockage d'énergie, hub de recharge et connexion réseau

Le producteur et fournisseur d'énergie néerlandais PZEM a retenu Alfen pour la livraison d'un système de stockage d'énergie combiné à un hub de recharge pour véhicules électriques pour son siège de Middelburg (Pays-Bas). Ce projet est un bel exemple du rôle que joue Alfen dans la transition énergétique. La combinaison des trois métiers d'Alfen (Smart Grid Solutions, Energy Storage Solutions et Alfen Charging Equipment) offre à PZEM une solution unique et fiable à ses besoins énergétiques. Une synergie appelée à se développer au fur et à mesure que se concrétise la transition énergétique.

Phase de réalisation du système de stockage d'énergie et hub de recharge intelligent

Le système de stockage d'énergie TheBattery d'Alfen sera placé sur le site de PZEM au premier trimestre de 2021. Cette installation a pour but de stocker l'électricité du réseau dans un « conteneur à batteries pré-intégrées ». Entre-temps, le hub de recharge composé de 10 bornes de recharge intelligentes Alfen Eve Double a été réalisé et mis en service. Lorsqu'un grand nombre de voitures se recharge en même temps, l'électricité du système de stockage d'énergie permet de réduire l'impact de cette recharge sur le réseau. La station de transformateur Alfen assure l'intégration au réseau.

Hub de recharge avec bornes pour véhicules électriques

Les 10 bornes Alfen Eve Double permettent de recharger 20 voitures électriques en même temps. Le hub de recharge étant limité par son raccordement au réseau local, une solution d'équilibrage de charge dynamique a été intégrée à l'ensemble. Grâce à cette fonctionnalité intelligente, les voitures peuvent être rechargées rapidement et en toute sécurité en fonction de la puissance totale disponible et du nombre d'EV connectés.

Système de stockage d'énergie d'1 MW

L'ajout d'un système de stockage d'énergie représente un choix logique pour agrandir la flexibilité et la capacité. À cet effet, Alfen propose TheBattery, un système de stockage d'énergie « plug and play » au format d'un conteneur. Cette batterie Alfen a une puissance de plus de 1 MW, équivalant à la consommation d'environ 3 000 ménages. Lorsque l'offre d'électricité est excédentaire et cause un déséquilibre dans le réseau, l'énergie est stockée pour être restituée en cas de pénurie. La batterie absorbe les variations de tension du réseau et veille ainsi à l'équilibrage de charge.

Niels Unger, COO de PZEM, explique : 'Nous sommes heureux d'avoir Alfen comme partenaire sur ce projet. Ils ont une connaissance approfondie du réseau d'énergie et des solutions flexibles et innovantes permettant la transition énergétique. L'écart entre l'offre et la demande d'électricité se creuse de plus en plus. Le besoin de flexibilité pour maintenir l'équilibre sur le marché de l'énergie et l'infrastructure devient pressant, accentuant encore les fluctuations de prix. Ce risque prend des proportions inquiétantes pour l'offre et la demande. PZEM réagit à cette situation avec des solutions intelligentes et flexibles. L'achat de cette méga-batterie d'Alfen pour le stockage d'électricité illustre parfaitement cette démarche. Le stockage d'électricité permet d'équilibrer l'offre et la demande d'énergie et de modérer les lourds investissements infrastructurels nécessaires au réseau. Cette solution s'inscrit parfaitement dans la stratégie de PZEM. »

Stephanie Schockaert, responsable des ventes Energy Storage chez Alfen, ajoute : « Nous sommes très contents de pouvoir réaliser ce projet unique, qui fait appel à tous les métiers d'Alfen. La consommation de plus en plus forte d'électricité produite à partir de sources renouvelables pose des enjeux énergétiques majeurs, que nos solutions intégrées permettent de relever. PZEM évolue à l'avant-garde des projets énergétiques innovants. Ensemble, nous réalisons le réseau d'énergie de demain. »



