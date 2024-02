(Alliance News) - Alfonsino Spa a annoncé mardi l'achèvement du processus d'intégration de sa plateforme propriétaire Rushers au sein de son modèle d'affaires.

Plus précisément, sur l'échantillon de commandes traitées au cours de la période d'activité du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2023 - s'élevant à 51 231 commandes liées au secteur de l'alimentation - le modèle Rushers a entraîné une augmentation de la marge par commande de 276%, passant d'une marge par commande de 1,26 euro pour le modèle traditionnel à 4,63 euros pour le nouveau modèle.

L'entreprise précise qu'à partir du 1er février 2024, la nouvelle marketplace dédiée aux livraisons a repris toutes les commandes de la division "Food", qui est dédiée à la livraison de plats cuisinés et représente une majorité substantielle des volumes de l'entreprise, opérant dans tous les centres où l'entreprise est active.

En outre, l'exclusion du calcul des commandes traitées dans la division "Take-Away" et des commandes liées à la division "Groceries", qui relèvent plutôt de l'ancien modèle de gestion, a été signalée.

Carmine Iodice, PDG d'Alfonsino, a commenté : "Nous sommes ravis d'annoncer l'achèvement du processus d'intégration du nouveau modèle d'entreprise. C'est une réalisation qui nous remplit de fierté et de satisfaction, et qui est le résultat de l'effort collectif et de l'approche résiliente de toute l'équipe de l'entreprise".

"Les résultats extraordinaires obtenus par la direction de Rushers au cours de la période d'observation, avec une augmentation de la marge par commande de 276%, confirment le bien-fondé du projet et nous donnent une grande confiance et sérénité dans la poursuite de nos objectifs en vue d'une viabilité financière toujours plus proche. Compte tenu de l'autonomie presque totale de la plateforme sur les opérations d'Alfonsino, nous allons maintenant procéder à son positionnement commercial, avec l'objectif d'en faire l'une des principales références du secteur.

Alfonsino est en hausse de 7,7 %, à 0,67 EUR par action.

