(Alliance News) - Alfonsino Spa a annoncé mercredi avoir conclu un accord de collaboration avec Magazzini Gabrielli Spa, une entreprise familiale historique opérant en tant que groupe dans le secteur de la grande distribution et propriétaire des marques Oasi, Tigre et Tigre Amico, afin de proposer son service de livraison de courses à domicile dans les régions des Abruzzes et des Marches.

Le partenariat stratégique, précise la société dans une note, élargissant encore le périmètre des opérations de la Business Unit Groceries, "fait partie du processus de diversification de l'offre entrepris par la Société et permettra au groupe de distribution un meilleur positionnement sur le marché du 'Quick-Commerce', permettant aux utilisateurs des deux réalités de faire leurs achats directement in-app, puis de les recevoir confortablement à la maison dans l'heure qui suit".

L'accord prévoit, dans un premier temps, l'activation du service dans les centres pilotes d'Ascoli Piceno et de San Benedetto del Tronto, avec l'objectif de voir sa gestion progressivement étendue aux autres magasins du groupe dans les régions susmentionnées.

Carmine Iodice, PDG d'Alfonsino, a déclaré : " Nous sommes ravis d'annoncer le début de ce partenariat avec Magazzini Gabrielli, car il nous permet d'étendre le service de livraison de courses à domicile aux régions des Abruzzes et des Marches, élargissant ainsi les activités de notre unité commerciale. Au fil du temps, la famille Gabrielli s'est distinguée par sa volonté d'innover et de répondre de manière responsable aux besoins toujours croissants du marché et des consommateurs, éléments fondamentaux de notre stratégie de diversification. Ensemble, nous voulons offrir à nos clients un service de haute qualité en tirant parti de la capillarité des enseignes du groupe, afin de répondre au mieux à leurs besoins en termes de rapidité et de fiabilité".

L'action Alfonsino a clôturé à 0,71 euro par action mardi.

Par Chiara Bruschi, journaliste à Alliance News

