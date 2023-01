Alfonsino, des revenus et des commandes en croissance à deux chiffres en 2022

(Alliance News) - Alfonsino Spa a indiqué mardi avoir enregistré un chiffre d'affaires de 4,6 millions d'euros en 2022, soit une hausse de 17 % par rapport aux 3,9 millions d'euros enregistrés un an plus tôt.

D'autre part, les commandes ont augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 550 000.

"Nous accueillons ces chiffres avec une grande satisfaction, qui démontrent une fois de plus la justesse de la voie que nous avons empruntée", a commenté Carmine Iodice, PDG d'Alfonsino. Malgré les difficultés persistantes liées à la situation macroéconomique défavorable, nous avons continué à poursuivre nos objectifs de manière résolue, et la croissance enregistrée par les commandes et le chiffre d'affaires confirme la consolidation de notre position au sein de notre marché de référence.

Le conseil d'administration d'Alfonsino approuvera les comptes de l'année écoulée le 28 mars.

