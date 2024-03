(Alliance News) - Alfonsino Spa a déclaré avoir clôturé l'année 2023 avec une perte nette de 1,4 million d'euros, contre une perte nette de 1,9 million d'euros en 2022.

Les recettes ont chuté à 4,3 millions d'euros, contre 4,6 millions d'euros, tandis que la valeur de la production s'est élevée à 5,8 millions d'euros, dont 600 000 euros d'autres recettes et revenus, et est restée inchangée d'une année sur l'autre. Ce dernier chiffre tient également compte de 1,0 million d'euros d'augmentation des immobilisations pour des travaux internes liés à la capitalisation technique en rapport avec les coûts de développement et réalisés en 2023.

Du côté de la rentabilité, l'EBITDA est négatif de 800 000 EUR et s'améliore par rapport au chiffre négatif de 1,9 million EUR en 2022, tandis que la perte d'exploitation diminue de 2,5 millions EUR à 1,9 million EUR.

La position financière nette est négative en trésorerie de 1,0 million d'euros par rapport au chiffre négatif de 18 000 euros au 30 juin 2023, tandis que les capitaux propres diminuent à 800 000 euros par rapport à 2,2 millions d'euros à la fin de 2022.

