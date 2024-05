(Alliance News) - Alfonsino Spa a annoncé mardi avoir clôturé le premier trimestre avec des revenus en baisse de 43% en glissement annuel, à 700 000 euros contre 1,2 million d'euros à la même période l'année dernière.

Cette variation est due au changement de modèle d'entreprise achevé en février mais commencé à partir du troisième trimestre 2023 avec le passage définitif à la nouvelle plateforme propriétaire Rushers et la disparition conséquente des revenus générés par le service de livraison facturé directement par le coursier au client final.

L'Ebitda a été négatif de 300 000 euros, soit une amélioration de 53 % par rapport au chiffre négatif de 600 000 euros enregistré un an plus tôt.

La société indique également que le nombre total de commandes s'élève à environ 97 036, soit une baisse de 27 % par rapport à l'année précédente, où il s'élevait à 132 779, cette baisse étant principalement due à la période de réajustement et d'optimisation des opérations liées à la nouvelle infrastructure commerciale.

Par ailleurs, le panier moyen est passé de 24,07 euros l'année précédente à 24,83 euros.

Carmine Iodice, directeur général d'Alfonsino, a déclaré : " Nous sommes extrêmement satisfaits des résultats obtenus au premier trimestre 2024, au cours duquel nous avons continué à suivre la ligne d'efficacité que nous avions définie l'année dernière. La période d'installation qui a suivi le changement de modèle d'entreprise nous a rapporté des résultats significatifs en termes d'optimisation, soulignés par l'amélioration de 53 % de l'EBITDA par rapport au premier trimestre 2023."

"Une augmentation qui confirme l'efficacité du modèle d'affaires de Rushers et qui nous a permis de réduire drastiquement les coûts opérationnels liés à la gestion des livraisons, en améliorant la marge sur chaque commande traitée. Nous envisageons les mois à venir avec optimisme et confiance, certains que les nouvelles bases nous donneront un avantage concurrentiel décisif sur un marché dynamique et en constante évolution".

L'action Alfonsino est en baisse de 2,4 %, à 0,49 EUR par action.

