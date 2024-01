(Alliance News) - Alfonsino Spa a publié mardi ses revenus préliminaires pour 2023, qui s'élèvent à 4,3 millions d'euros, en baisse de 7,0% par rapport aux 4,6 millions d'euros de 2022.

La société a indiqué que le nombre de commandes reçues au cours de la période était de 473 000, en baisse de plus de 12% en glissement annuel.

En revanche, le panier moyen a augmenté de 4,2 % par rapport à 2022 pour atteindre 23,95 euros, tout comme le chiffre d'affaires par commande, qui s'est établi à 9,05 euros et s'est amélioré de 5,0 % par rapport à la même période de l'année précédente.

Les chiffres concernant les frais d'expédition moyens - qui se sont élevés à 2,86 euros et ont augmenté de 6,0 % - et les recettes provenant des services et des fournitures, qui se sont élevées à environ 178 000 euros, soit une augmentation de 16 % par rapport à 2022, où elles s'élevaient à environ 153 000 euros, ont également été positifs.

Carmine Iodice, CEO d'Alfonsino, a commenté : " Nous accueillons ces chiffres préliminaires avec beaucoup de confiance et de satisfaction. L'objectif principal de l'exercice qui vient de s'achever était d'accélérer les processus d'optimisation de l'entreprise afin d'atteindre la pleine viabilité financière dans les plus brefs délais. L'introduction de la plateforme Rushers au cours du dernier trimestre 2023 et son intégration progressive au sein du modèle d'entreprise Alfonsino ont, à ce jour, produit d'excellents résultats, marquant un tournant décisif sur les marges de l'entreprise."

"La légère baisse du chiffre d'affaires ne doit pas être attribuée à des facteurs concurrentiels ou de marché, mais plutôt à la décision délibérée et consciente de modifier les fondements mêmes de notre infrastructure, précisément dans le but d'atteindre la marginalité à court terme. Cette rationalisation, associée à la redistribution des coûts d'expédition et à la réduction des coûts d'exploitation, nous a permis d'opérer de manière vertueuse sur tous les éléments qui composent notre chaîne de valeur, nous plaçant dans la meilleure position possible pour nous rapprocher de manière significative de nos objectifs en matière d'Ebitda et de flux de trésorerie.

Alfonsino a clôturé lundi à 0,65 EUR par action.

