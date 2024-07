(Alliance News) - Alfonsino Spa a annoncé mercredi avoir signé un accord avec Pro Srls, une société propriétaire de la marque Flyfood spécialisée dans la livraison rapide de repas et de produits à domicile à plus de 30 restaurants et pharmacies dans la ville de Jesi depuis 2017.

Avec ce nouveau partenariat, Alfonsino étendra sa présence territoriale dans la région des Marches, renforçant encore sa position sur le marché de la livraison de nourriture. La collaboration avec Flyfood, qui a traité environ 15 000 commandes en 2023, permettra à Alfonsino d'activer le service dans la ville de Jesi, en enrichissant l'offre disponible sur son appli. Pro travaillera avec Alfonsino pour que, à une date déterminée, tous les partenaires affiliés à Flyfood deviennent partenaires d'Alfonsino.

L'accord prévoit une redevance mensuelle sur les transactions réalisées dans la ville de Jesi pendant les 36 prochains mois.

Carmine Iodice, directeur général d'Alfonsino, a déclaré : "Nous sommes ravis d'annoncer ce nouveau partenariat avec Flyfood. Cet accord représente une première étape dans notre stratégie d'expansion territoriale par lignes extérieures. Avec l'entrée dans la ville de Jesi, nous visons à renforcer notre capillarité dans la région des Marches et nous sommes convaincus que ce partenariat nous permettra de devenir l'acteur de référence pour les centres de taille moyenne dans la région, tout en offrant un service efficace et de qualité à nos clients".

L'action Alfonsino est en hausse de 5,1 %, à 0,50 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, reporter principal d'Alliance News

Commentaires et questions à redazione@alliancenews.com

Copyright 2024 Alliance News IS Italian Service Ltd. Tous droits réservés.