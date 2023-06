(Alliance News) - Alfonsino Spa a annoncé mercredi le début des "tests bêta" sur une nouvelle plateforme propriétaire qui se trouve à un stade avancé de développement et qui permettra de modifier le modèle d'entreprise de la société.

Le nouvel outil permettra à Alfonsino de se positionner en tant que "pur facilitateur d'interactions entre les coursiers et les clients finaux", renonçant aux revenus qu'elle génère actuellement en fournissant le service de livraison, revenus qui seront comptabilisés directement par le coursier auprès des clients finaux.

En conséquence, la société s'attend à une réduction d'environ 30 % des revenus provenant de la gestion directe de la relation entre le consommateur et le coursier à partir de l'exercice 2024.

Parallèlement à la diminution des revenus, l'entreprise s'attend à réaliser des économies potentielles de coûts pour les services de l'ordre de 45% à 50% au cours de l'exercice 2024.

"En vertu de la diminution plus que proportionnelle des coûts par rapport à la diminution des revenus connexes, l'entreprise s'attend à un effet positif global sur l'EBITDA", peut-on lire dans un communiqué.

En détail, la nouvelle plateforme de marché ouverte est dédiée à la livraison de tout type de biens et permet aux entreprises de livraison d'interagir directement avec leurs consommateurs en leur donnant accès à des services de livraison professionnels offerts par un réseau de coursiers indépendants.

Le projet en cours de développement prévoit la structuration et le lancement d'un marché numérique où les coursiers pourront opérer en tant que personnes physiques ou en tant qu'entrepreneurs individuels, en fixant de manière indépendante les prix de livraison, les horaires de travail et les lieux où le service est fourni.

L'entreprise précise que le début officiel du test bêta est prévu pour le mois de juillet et qu'il s'achèvera à la fin de l'année 2023. Si le test s'avère concluant, la nouvelle plateforme remplacera progressivement le modèle d'entreprise actuel d'Alfonsino en tant que modèle d'entreprise complémentaire.

En particulier, le nouveau modèle d'entreprise à l'étude prévoit qu'il n'y aura plus de relation directe entre Alfonsino et le coursier indépendant, qui offrira ses services - et recevra les honoraires correspondants - de manière indépendante et directement de la part des clients finaux.

Par conséquent, Alfonsino n'aura plus à supporter les coûts liés aux livraisons, ce qui entraînera une réduction significative des coûts d'exploitation liés à la fourniture du service de livraison, c'est-à-dire les coûts variables strictement liés à la génération de commandes.

Domenico Pascarella, président et directeur général d'Alfonsino, a déclaré : "Nous sommes très heureux de pouvoir annoncer le développement de cette nouvelle plateforme qui représente pour nous la dernière ligne droite pour les livraisons du "dernier kilomètre". Dans un environnement de marché libre, les coursiers auront toute liberté pour offrir leurs services de manière indépendante, en fixant leurs propres tarifs, et les clients continueront à bénéficier d'une variété d'options de livraison à des prix équitables. Il s'agira non seulement d'une plateforme utile pour Alfonsino, mais aussi d'un potentiel évolutif pour tout type d'entreprise qui a besoin d'intégrer des services de livraison le jour même pour ses clients. Nous voulons créer un écosystème dans lequel les entreprises auront la possibilité de planifier les livraisons du dernier kilomètre de manière instantanée et automatisée, en permettant aux coursiers d'organiser leur propre tarification et, surtout, en donnant une impulsion décisive à l'ensemble du secteur de la commande et de la livraison.

L'action Alfonsino est restée stable à 0,63 EUR.

