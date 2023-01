GAGNANTS ET PERDANTS DE LA CROISSANCE EN ITALIE : Alfonsino et Ki en hausse à deux chiffres

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances de l'Italie Croissance, mercredi après-midi à Piazza Affari.

----------

GAGNANTS

----------

Alfonsino a grimpé de 23 % - le titre est suspendu pour excès de volatilité - après avoir annoncé mardi qu'il affichera des ventes de 4,6 millions d'euros en 2022, en hausse de 17 % par rapport aux 3,9 millions d'euros de l'année précédente. D'autre part, les commandes ont augmenté de 20 % en glissement annuel pour atteindre 550 000. "Nous accueillons ces chiffres avec une grande satisfaction, qui démontrent une fois de plus la justesse de la voie que nous avons empruntée", a commenté Carmine Iodice, PDG d'Alfonsino. Malgré les difficultés persistantes liées à la situation macroéconomique défavorable, nous avons continué à poursuivre nos objectifs de manière résolue, et la croissance enregistrée par les commandes et le chiffre d'affaires confirme la consolidation de notre position au sein de notre marché de référence.

----------

Le groupe Ki gagne 13%. La société a reçu une demande de conversion de 10 obligations de Negma Group Investment. Le prix de conversion est de 0,006 EUR et, en conséquence, les 10 obligations donnent à Negma le droit de souscrire à 16,7 millions de nouvelles actions ordinaires du groupe Ki, ce qui représente 22 % du capital social de ce dernier.

----------

Les aliments de haute qualité se sont bien comportés, en hausse de 7,9 %, prolongeant de 17 % les gains du mois dernier. Cependant, au cours des six derniers mois, l'action a perdu 23 %.

----------

LOSERS

----------

Visibilia Editore est en baisse de 7,3% après avoir reçu une demande de Negma Group Investment pour convertir une obligation. Le prix de conversion est de 0,09 EUR et l'obligation donne droit à la souscription de 111 111 nouvelles actions ordinaires de Visibilia Editore, représentant 2,9% du capital social de cette dernière.

----------

