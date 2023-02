Mib à son plus haut niveau annuel ; TIM se rétracte

(Alliance News) - Ce jeudi, l'indice Mib est en hausse à 27 500 - un sommet annuel - prolongeant ses gains pour la quatrième session consécutive. Les lieux de négociation continuent de surveiller les données macroéconomiques des principales économies et la saison des bénéfices en cours.

Sur le plan macroéconomique, l'inflation en Allemagne a rebondi après deux mois de baisse pour atteindre 8,7 % en janvier, bien qu'elle reste inférieure au pic d'octobre de 10,4 % et aux estimations du marché de 8,9 %.

Sur le front intérieur, c'est maintenant le compte à rebours pour les élections régionales. Salvatore Borghese de Youtrend a commenté pour Alliance News : "Les élections régionales dans le Latium et la Lombardie ne sont plus qu'à quelques jours. Un vote qui aura presque certainement (comme c'est souvent le cas en Italie) une signification nationale, également parce que ce sont les deux régions les plus importantes du pays d'un point de vue démographique, économique et politique", déclare l'analyste politique.

Borghese conclut en soulignant que "le centre-droit part dans les deux régions avec la faveur des pronostics. Mais un résultat inférieur aux attentes, pour l'IDE en tant que liste ou pour l'un des deux candidats à la présidence, pourrait causer plus d'un mal de tête à la "majorité".

Le FTSE Mib a donc progressé de 1,5% à 27 558,32.

Parmi les plus petites cotations, la Mid-Cap est en hausse de 0,9 pour cent à 44 821,10, la Small-Cap dans le vert de 0,4 pour cent à 30 374,32, et l'Italy Growth est dans le vert de 0,6 pour cent à 9 751,35.

En Europe, le FTSE 100 de Londres a augmenté de 0,7 %, le CAC 40 de Paris a grimpé de 1,4 %, tout comme le DAX 40 de Francfort.

Sur le Mib, CNH Industrial a pris un bon départ, avec une hausse de 2,5 % à 15,16 euros. La société a annoncé lundi qu'elle avait commencé la deuxième tranche de 50 millions USD du programme de rachat annoncé en juillet, d'une valeur totale de 300 millions USD.

Stellantis, quant à elle, a augmenté de 3,1 pour cent à EUR15,58, se dirigeant vers sa troisième session à la hausse.

La meilleure performance, cependant, a été l'action UniCredit, qui a progressé de 3,8 % pour atteindre son plus haut niveau depuis le début de l'année à 18,98 euros.

Hera, en revanche, cède 2,0 % à 2,66 EUR.

Telecom Italia a également baissé de 1,2%, se repliant après trois sessions dans le noir.

Sur la liste restreinte, Saras a fait partie des quelques performances baissières, le groupe basé à Sarroch ayant chuté de 2,0 % après deux sessions baissières.

Alérion a également baissé, de 0,5 %. L'action, dans la continuité de son plan de rachat, a racheté des actions pour une valeur totale d'environ 238 000 euros lors de la dernière transaction à échéance hebdomadaire.

Webuild a annoncé mercredi qu'elle avait remporté, en consortium, auprès de RFI - Rete Ferroviaria Italiana le contrat pour le contournement ferroviaire de Trente - Lot 3A - d'une valeur de 934 millions d'euros. Le prix de l'action augmente ainsi de 1,5 %.

BFF a augmenté de 1,7% à EUR8,80 après de bons comptes. La société a indiqué jeudi qu'elle a vu son bénéfice net 2022 passer à 232,0 millions d'euros, contre 197,4 millions d'euros en 2021, tout en révisant à la hausse son objectif de bénéfice net ajusté pour 2023.

L'objectif de bénéfice net ajusté pour 2023 est porté à 180-190 millions d'euros, contre une fourchette précédente de 170-180 millions d'euros. Les objectifs à moyen terme révisés seront publiés avant l'annonce des résultats du premier semestre 2023.

Monte dei Paschi a fait encore mieux, affichant un excédent de 6,6 pour cent après la publication des comptes mercredi. L'institution basée à Sienne a clôturé l'exercice 2022 dans le rouge avec une perte de 205 millions d'euros, contre un bénéfice de 310 millions d'euros en 2021. Le coût de la restructuration pour les licenciements de 925 millions d'euros a pesé lourd, sans quoi l'exercice se serait soldé par un bénéfice de 720 millions d'euros. Cependant, le quatrième trimestre a affiché un bénéfice net de 156 millions d'euros, "confirmant la capacité de la banque à générer une rentabilité durable", selon le communiqué.

Sur le marché des petites capitalisations, Softlab a confirmé la tendance haussière observée depuis la cloche, le titre progressant de 3,7 pour cent pour atteindre 1,99 EUR. Le titre - qui n'a pas versé de dividende depuis 2003 - a refait surface après deux sessions de baisse.

Des achats ont également été effectués sur Mondo TV, qui a progressé de 3,4 pour cent après deux sessions baissières.

D'autre part, algoWatt - après avoir annoncé son accord de trois ans avec Whitenergy pour des installations d'énergie renouvelable - a augmenté de 2,1%.

À l'extrémité inférieure, Lventure a cédé 2,7 pour cent à 0,3600 EUR. L'action - qui n'a pas versé de dividende depuis 2002 - est en hausse de près de 8% sur la fourchette hebdomadaire.

Neodecortech ferme la liste, en baisse de 4,0% à EUR3,65 et en hausse de plus de 52% sur une base hebdomadaire.

Parmi les PME, expert.ai a grimpé de 12 %, portant le prix au-dessus de 1,01 EUR avant d'entrer dans une enchère de volatilité.

Culti Milano s'est apprécié de 6,1 pour cent pour atteindre 24,50 euros. Le cours de l'action - selon la moyenne de deux analystes sur la plateforme MarketScreenr - est fixé à 19,22 euros, soit une surévaluation de plus de 16 %.

Deodato.Gallery, en revanche, a clôturé la cotation à 1,03 EUR, en baisse de 5,1 pour cent.

Alfonsino, en revanche, a chuté de 4 pour cent à 1,0180 euro. Il convient de noter que le titre a doublé sa capitalisation boursière sur une base mensuelle, avec une augmentation de 100 %.

Parmi les devises, l'euro a changé de mains à USD1.0765 contre USD1.0720 à la clôture de mercredi. La livre, quant à elle, valait 1,2114 USD contre 1,2068 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le Brent vaut 85,39 USD par baril, contre 84,03 USD par baril mercredi soir. L'or, quant à lui, se négocie à 1 880,18 USD l'once, contre 1 887,35 USD l'once à la clôture de la nuit dernière.

Sur le calendrier macroéconomique de jeudi, outre-mer dans l'après-midi, à 1430 CET, les données sur les demandes continues de chômage sont publiées.

Par Maurizio Carta, journaliste d'Alliance News

