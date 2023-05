Mib en baisse ; Alfonsino en hausse sur les PMI après les comptes

(Alliance News) - La Piazza Affari continuait d'évoluer en territoire négatif à la mi-journée mardi, tout comme Paris et Francfort, peu après la publication des PMI des principaux pays et de la zone euro.

Le FTSE Mib était en baisse de 0,5 % à 27 180,62, tout comme le Mid-Cap à 42 805,71, tandis que le Small-Cap grimpait de 0,2 % à 28 006,63 et l'Italie Growth gagnait 0,1 % à 9 185,23.

En Europe, le FTSE 100 de Londres était en hausse de 0,2 pour cent, le CAC 40 de Paris a cédé 1,0 pour cent et le DAX 40 de Francfort a perdu 0,1 pour cent.

L'indice PMI de l'industrie manufacturière de la zone euro est tombé à 44,6 points en mai, contre 45,8 points en avril, tandis que l'indice PMI de la production manufacturière s'est contracté à 46,3 points, contre 48,5 points le mois précédent. Les deux indicateurs sont restés en dessous de 50,0 points, ce qui sépare la contraction de l'expansion de l'activité.

En revanche, l'indice PMI des services a chuté à 55,9 points, contre 56,2 points le mois précédent, mais a tout de même signalé une croissance du secteur.

Sur la liste principale de la Piazza Affari, Banca Monte dei Paschi di Siena a été la plus performante, en hausse de 2,8%, suivie par DiaSorin, en hausse de 1,1%, et Saipem, en hausse de 1,0%.

CNH se porte bien, en hausse de 0,8 %, tandis qu'Iveco est maintenant en baisse de 1,7 %.

Mediobanca est dans le rouge de 0,5% sur la journée après avoir signé un accord avec Banca Ifis - en baisse de 0,8% sur le Mid-Cap - pour entrer dans un partenariat à long terme pour la gestion des prêts douteux.

Selon l'accord, Banca Ifis reprendra à Mediobanca, pour un montant de 100 millions d'euros, Revalea Spa, une société créée en 2022 à partir de la scission de NPL provenant de l'acquisition de portefeuilles de prêts non performants, une activité qui ne fait plus partie des activités principales du groupe Mediobanca.

"Le partenariat a une forte valeur industrielle car il consolide le positionnement de Banca Ifis en tant qu'opérateur de référence sur le marché des prêts dépréciés dans le segment des petits billets non garantis et permet à MBCredit Solutions, une société du groupe Mediobanca spécialisée dans la gestion du crédit, de se concentrer sur son activité principale de gestion et de recouvrement, pouvant compter sur des volumes d'affaires constants pour les prochaines années", peut-on lire dans la note de l'Ifis.

En bas de l'échelle, on trouve Moncler, Ferrari et Leonardo, qui ont cédé respectivement 3,2 %, 2,9 % et 1,4 %.

Du côté des valeurs moyennes, la Juventus a cédé 0,3 % après avoir ouvert en baisse de 1,4 %. Hier, le club a reçu la sentence de la Cour d'appel de la Fédération italienne de football (Federazione Italiana Giuoco Calcio) le pénalisant de 10 points au classement. En revanche, les sept dirigeants pour lesquels le procureur fédéral avait requis huit mois d'inhibition ont été acquittés.

"Le club attend la publication des motivations et se réserve le droit, pour la défense de ses intérêts, d'évaluer la proposition d'un appel au Collegio di Garanzia dello Sport, dans les termes prévus par le Règlement Sportif", est le seul commentaire publié par le club.

Les actions de MFE-MediaForEurope ont baissé, dans l'attente des comptes du premier trimestre : les actions A ont baissé de 0,9 % et les actions B de 1,4 %.

En queue de peloton, Brunello Cucinelli perd 3,8%.

Parmi les petites capitalisations, Somec abandonne 0,4%. La société a annoncé mardi que sa filiale américaine Fabbrica a obtenu de nouvelles commandes aux Etats-Unis pour un montant total de 13,8 millions de dollars, qui seront réalisées en collaboration avec la division Mestieri de Somec, "bénéficiant ainsi des importantes synergies favorisées par l'appartenance au groupe", a expliqué la société.

Banca Profilo - en hausse de 3,8% - a annoncé mardi que la société mère Arepo BP et Twenty First Capital, une société française de gestion de fonds d'investissement alternatifs, commanditaire et gestionnaire de portefeuille du fonds français Fonds Archimède, avaient conclu un accord conditionnel contraignant pour acheter et vendre un nombre d'actions de Banca Profilo détenues par Arepo égal à 29% de son capital social, net des actions d'autocontrôle.

Esprinet se hisse au sommet avec 4,3% après avoir annoncé lundi, uniquement à des fins déflationnistes d'un litige fiscal potentiel de longue durée, qu'elle avait signé un accord avec l'Agenzia delle Entrate (Agence des recettes) visant à régler à l'amiable les litiges formulés sur la TVA en relation avec les périodes d'imposition de 2013 à 2017.

Sur la base de l'accord de règlement conclu, la société devra payer un montant total d'environ 33,2 millions d'euros et, par conséquent, sur une demande initiale globale de plus de 220 millions d'euros, la société subira une charge réelle, en termes de TVA et de pénalités connexes, de moins de 14 % de cette demande, plus les intérêts courus. Les montants dus seront payés par la société en plusieurs versements échelonnés sur une période maximale de cinq ans, avec des paiements trimestriels égaux.

Le groupe Giglio a chuté de 11 % après avoir progressé de 35 % hier, le différend concernant le cabinet d'audit et son avis sur les derniers états financiers continuant de peser.

Sur le marché des capitaux alternatifs de la bourse italienne, Alfonsino a grimpé de 13 % après avoir annoncé que les revenus du premier trimestre avaient augmenté de 9 % en glissement annuel pour atteindre 1,2 million d'euros, contre 1,1 million d'euros pour la même période de l'année précédente.

La société a également indiqué que le nombre total de commandes, soit environ 132 779, était en baisse de 7 % par rapport à l'année précédente, lorsque 142 162 commandes avaient été enregistrées, reflétant la croissance estimée à 6 % du panier d'achat moyen - à 24,07 EUR contre 22,81 EUR - et du revenu par commande, qui s'élevait à 9,20 EUR contre 7,91 EUR, ce qui représente une amélioration de 16 %.

Agatos a baissé de 1,0% après avoir déclaré avoir clôturé l'année 2022 avec une perte nette réduite à 3,7 millions d'euros, contre 13,2 millions d'euros l'année précédente.

D'autre part, la valeur de la production a augmenté à 17,3 millions d'euros, soit 14% d'une année sur l'autre, au cours de la première année de consolidation de Caraterra Società Agricol, qui détient à 100% Caraverde Energia, reprise en août 2021.

Eles a gagné 2,7 %. La société a terminé le premier trimestre avec un chiffre d'affaires de 6,3 millions d'euros, en hausse de 36% par rapport à l'année précédente. A périmètre constant, c'est-à-dire en tenant compte de l'acquisition de Campera Electronics Systems Srl à partir de janvier 2022, il passe de 4,7 millions d'euros au 31 mars 2022 à 4,9 millions d'euros, soit une hausse de 6 %.

Par ailleurs, le conseil d'administration d'Eles a décidé de confier à illimity Bank le rôle d'Euronext Growth Advisors et à MIT SIM celui de trader spécialisé, retirant BPER Banca de ces deux postes.

À New York, le Dow Jones a clôturé lundi en baisse de 0,4 % à 33 286,58, le Nasdaq a gagné 0,5 % à 12 720,78 et le S&P 500 a terminé juste au-dessus du pair à 4 192,63.

Parmi les devises, l'euro s'est échangé à 1,0792 USD contre 1,0800 USD à la clôture de lundi. En revanche, la livre vaut 1,2410 USD contre 1,2424 USD hier soir.

Parmi les matières premières, le baril de Brent vaut 75,95 USD contre 76,00 USD lundi soir. L'or, quant à lui, s'échange à 1 959,46 USD l'once contre 1 974,15 USD l'once lundi soir.

Sur le calendrier macroéconomique de mardi, outre-Atlantique, à 1545 CEST, c'est au tour de l'indice PMI composite américain, des services et de l'indice manufacturier.

