(Alliance News) - Alfonsino Spa a annoncé mardi avoir conclu un accord de collaboration avec Gruppo VéGé, le premier groupe de distribution moderne établi en Italie, composé de 32 sociétés membres réparties sur tout le territoire italien et exploitant plus de 3 000 points de vente, dont des hypermarchés, des supermarchés et des Cash&Carry.

"Le partenariat stratégique permettra à toutes les entreprises membres du groupe VéGé d'accéder au service de livraison de courses à domicile, en améliorant la capillarité et l'échafaudage logistique au niveau national et en renforçant le périmètre opérationnel de la Business Unit Groceries. Cette collaboration s'inscrit dans le cadre des accords précédemment stipulés entre Alfonsino et d'autres sociétés de distribution du groupe ayant leurs propres marques, notamment F.lli Morgese Srl et SIDI Piccolo Srl ", a expliqué la société dans une note.

Alfonsino est stable à 0,77 EUR par action.

Par Claudia Cavaliere, journaliste à Alliance News

