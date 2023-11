Algoma Central Corporation est une société de transport maritime basée au Canada. La société possède et exploite une flotte de vraquiers secs et liquides opérant sur les Grands Lacs et la voie navigable du Saint-Laurent. Son secteur de transport maritime de vrac sec domestique comprend la propriété et la gestion des activités opérationnelles et commerciales de sa flotte de 18 navires. Le secteur du transport maritime de produits pétroliers comprend la propriété et la gestion des activités opérationnelles et commerciales de sept navires-citernes battant pavillon canadien et opérant sur les Grands Lacs, la voie maritime du Saint-Laurent et la côte est de l'Amérique du Nord, ainsi que de trois navires-citernes battant pavillon international. Le secteur du transport maritime d'auto-déchargeurs océaniques comprend la propriété de huit navires auto-déchargeurs océaniques et une participation de 25 % dans un neuvième auto-déchargeur. Le segment Global Short Sea Shipping comprend les coentreprises NovaAlgoma, qui se concentrent sur des marchés de niche du transport maritime, avec des équipements ou des services spécialisés.

Secteur Frêt maritime et logistique