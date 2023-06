Algoma Steel Group Inc. : Stifel Nicolaus favorable sur le dossier

Algoma Steel Group Inc. (Algoma), anciennement 1295908 B.C. Ltd, est une société canadienne qui est un producteur intégré de produits d'acier laminés à chaud et à froid dont les activités sont situées au Canada. Elle produit des tôles et des plaques qui sont vendues principalement à des clients du Canada et du Midwest des États-Unis d'Amérique. La capacité de production d'acier brut de la société est estimée à 2,8 millions de tonnes par an. L'usine de la société produit des tôles d'acier laminées à chaud (HRC) en Amérique du Nord, en partie grâce à son complexe de production directe de bandes (DSPC), qui est une coulée de brames minces en Amérique du Nord avec un couplage direct à un atelier de fusion de four à oxygène basique (BOF). Algoma fournit ses solutions à des applications directes dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'énergie, de la défense et de la fabrication. Ses filiales comprennent Algoma Steel Holdings Inc, Algoma Steel Inc, Algoma Steel Inc. USA, Algoma Docks GP Inc, Algoma Steel Intermediate Holdings Inc. et Legato Merger Corp.

Secteur Acier