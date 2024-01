Algoma Steel Group Inc. (Algoma) est un producteur intégré canadien de produits d'acier laminés à chaud et à froid, notamment de tôles et de plaques. La société fournit des solutions de produits adaptées aux besoins des clients pour des applications dans les secteurs de l'automobile, de la construction, de l'énergie, de la défense et de l'industrie manufacturière. La société est un fournisseur clé de produits en acier pour les clients en Amérique du Nord et est le seul producteur de produits de tôle discrète au Canada. Ses produits de tôle comprennent l'AR225, la tôle traitée thermiquement, l'AlgoLaser, l'AlgoGrip et les Heavies. Ses produits de tôle comprennent la tôle laminée à chaud - DSPC, la tôle laminée à chaud - 106'' Mill, AR200, la tôle laminée à froid et la tôle de plancher. La capacité de production d'acier brut de la société est estimée à 2,8 millions de tonnes par an. Son complexe de production de bandes directes est une machine à couler des brames minces couplée à un laminage à chaud direct en Amérique du Nord. En outre, son usine de tôles traitées thermiquement fournit une gamme complète de produits traités thermiquement pour des applications de tôles résistantes à l'abrasion, balistiques et autres spécialités.

Secteur Acier