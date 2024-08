Algonquin Power & Utilities Corp. est une société internationale diversifiée de production, de transport et de distribution d'électricité basée au Canada. La société, par l'intermédiaire de ses deux groupes commerciaux, le Regulated Services Group et le Renewable Energy Group, fournit des solutions durables en matière d'énergie et d'eau grâce à son portefeuille d'investissements dans les services publics de production, de transmission et de distribution d'électricité à plus d'un million de clients, principalement aux États-Unis et au Canada. La société est active dans le domaine des énergies renouvelables grâce à son portefeuille de centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques faisant l'objet de contrats à long terme. La société possède, exploite et/ou détient des intérêts nets dans plus de quatre gigawatts (GW) de capacité installée d'énergie renouvelable. La société se concentre sur l'expansion de son portefeuille mondial de projets de développement d'énergies renouvelables et de transport d'électricité, sur la croissance organique de ses activités de production, de distribution et de transport réglementées, et sur la poursuite d'acquisitions relutives.