Mi-février, une small-cap américaine, Algorhythm Holdings, a déclenché une onde de choc inattendue sur les marchés. A la suite d'une communication sur les performances de sa solution logistique basée sur l'intelligence artificielle, près de 17 MdsUSD de valorisation ont été effacés en une seule séance dans le secteur du transport. Le Financial Times revient sur cet épisode.

Tout commence presque discrètement. Comme nous l’évoquions à l'époque, Algorhythm, une société encore inconnue du grand public, valorisée à peine quelques millions de dollars, publie une communication sur les performances de sa plateforme d’intelligence artificielle appliquée à la logistique. Quelques heures plus tard, l’information circule, est reprise, commentée, amplifiée. Sur les plateaux télés comme sur les réseaux d’analystes, le récit d’une petite entreprise qui est en train de bouleverser un secteur entier prend forme.

La réaction des marchés ne se fait pas attendre. En une seule séance, des groupes établis comme C.H. Robinson ou Expeditors International décrochent brutalement, entraînant dans leur sillage le S&P 500.

L’emballement spéculatif

En même temps, l’action d’Algorhythm s’est envolée de plus de 450% en trois jours. Ce phénomène illustre un classique des marchés, la formation d’une bulle alimentée par un récit attractif, ici, celui de l’IA. Cette dynamique ne repose pas sur des fondamentaux économiques mais sur des anticipations collectives et émotionnelles. L’IA agit aujourd’hui comme un catalyseur puissant, capable de déclencher des mouvements extrêmes, tant à la hausse qu’à la baisse.

Un marché irrationnel

En théorie, les marchés sont supposés être efficients. Cela signifie qu’ils intègrent rapidement toute l’information disponible dans les prix. Pourtant, l’épisode Algorhythm montre les limites de cette hypothèse.

La réaction observée relève davantage de la finance comportementale. La peur d’une disruption liée à l’intelligence artificielle a alimenté un effet de panique, renforcé par un biais de disponibilité (les investisseurs accordent un poids excessif aux récits autour de l’IA). A cela s’ajoute un comportement mimétique, où les décisions individuelles suivent des effets de foule, amplifiant les mouvements. Ainsi, loin d’être purement rationnels, les marchés sont le reflet d’anticipations collectives souvent exagérées.

Une déconnexion des fondamentaux

Au-delà de l’emballement, cet épisode illustre une déconnexion temporaire entre les prix de marché et la réalité. Algorhythm reste une entreprise de taille modeste, encore fragile financièrement et qui vendait des machines à karaoké quelques mois plus tôt.

Sa capacité à transformer un secteur aussi structuré que la logistique mondiale reste, à court terme, limitée. Pourtant, ces éléments fondamentaux ont été largement ignorés dans la réaction initiale des marchés. A l’inverse, des acteurs établis comme C.H. Robinson ou Expeditors International ont subi des corrections brutales, sans que leurs perspectives économiques ne soient fondamentalement remises en cause. Cette asymétrie souligne à quel point les marchés peuvent, ponctuellement, s’éloigner de toute logique de valorisation.

Cet épisode n’est pas un cas isolé, mais s’inscrit dans une tendance plus large où les marchés réagissent de manière excessive aux innovations perçues comme disruptives.