AlgoWatt annonce un accord-cadre avec une institution de crédit italienne

(Alliance News) - algoWatt Spa a annoncé lundi la signature d'un "important accord-cadre avec un établissement de crédit italien de premier plan", pour la maintenance évolutive et corrective de solutions de contrôle à distance de systèmes technologiques et la gestion d'équipes de maintenance dans des bureaux répartis sur l'ensemble du territoire italien.

L'accord-cadre, qui sera en vigueur jusqu'en mars 2025, "prévoit la réalisation d'activités de mise à jour de la plateforme propriétaire d'algoWatt pour le contrôle à distance des systèmes de climatisation, le suivi des consommations et la gestion des actifs, l'assistance applicative, le support et les interventions de gestion dans la phase de maintenance corrective et la mise en œuvre de nouvelles fonctions, la mise à jour de l'interface, l'interaction avec d'autres systèmes de l'entreprise, etc. dans la phase de maintenance évolutive", peut-on lire dans la note.

"Les solutions adoptées permettent d'optimiser la programmation massive des systèmes avec la détection d'anomalies et d'allumages intempestifs, avec un effet significatif sur la réduction de la consommation d'énergie et la gestion des systèmes eux-mêmes, ainsi que la garantie d'une planification efficace des opérations de maintenance des actifs dans les propriétés gérées", conclut la société.

algoWatt, qui se négocie dans le vert de 2,1 % à 0,59 EUR par action.

