(Alliance News) - Le conseil d'administration d'algoWatt Spa a annoncé lundi qu'il avait approuvé le nouveau Plan d'entreprise 2023 - 2025, conformément à la proposition de manœuvre financière actualisée précédemment annoncée au marché, et pour "sortir de l'état actuel de tension financière, à travers la modification du modèle d'affaires et la révision des objectifs stratégiques et financiers de la société", comme spécifié dans une note.

algoWatt prévoit d'ici 2025 "une augmentation significative des revenus et de la rentabilité et, dans le même temps, l'élimination financière définitive et substantielle de la dette de la société, grâce à la manœuvre financière mise à jour".

Le plan de redressement, en effet, se base sur l'approbation du Plan à 2025, sur la base des orientations stratégiques élaborées avec le conseil de STAM Srl et communiquées au marché le 24 mars 2023, à travers la modification du modèle d'entreprise, une rationalisation significative du portefeuille d'activités de la société résultant de l'accent mis sur la double transition et l'économie circulaire numérique, sur les initiatives de recherche et d'innovation ainsi que sur les activités d'intégration de systèmes visant à la création d'usines greentech pour la production d'énergie renouvelable et l'efficacité énergétique.

Deux grandes lignes de revenus sont envisagées dans le plan : " Digital Energy & Circular Economy, qui comprend les activités actuelles d'algoWatt pour la transformation numérique et la transition énergétique et écologique grâce à des technologies intelligentes, permettant aux clients et aux consommateurs d'utiliser les ressources de manière plus durable ; et Greenthech Industry, qui comprend les activités de Terni Energia Progetti en tant qu'intégrateur de systèmes et partenaire idéal pour les investisseurs, les fonds, les services publics, les sociétés de gestion d'actifs et les entrepreneurs généraux pour le développement, la conception, la construction et la gestion d'usines de production d'énergie renouvelable et d'efficacité énergétique ".

Le plan d'entreprise prévoit également une croissance de 51 % de la valeur de la production, avec des revenus cumulés d'environ 134 millions d'euros, avec des objectifs de revenus intermédiaires d'environ 18 millions d'euros en 2023, 42 millions d'euros en 2024 et 64 millions d'euros en 2025. L'augmentation des revenus devrait provenir de la croissance intégrée de l'activité Greentech Industry - la composante dominante, représentant 19 % en 2023, 88 % en 2024 et 91 % en 2025 - et Digital Energy & Environment, de l'augmentation du portefeuille de projets RD&I, et du produit de la vente d'actifs, de plates-formes et de contrats non stratégiques. Le plan prévoit une marge d'environ 13 % en 2025.

Par ailleurs, la société a proposé à ses créanciers financiers la conversion de sa dette en fonds propres avec une augmentation de capital réservée - avec exclusion des droits de préemption -, conditionnée à la conversion anticipée des DPU AlgoWatt. "Une dilution de l'actionnaire majoritaire actuel Italeaf Spa est prévisible, qui verrait sa participation passer en dessous de 30 pour cent", lit-on dans le communiqué de presse d'algoWatt.

Lundi, algoWatt a clôturé en hausse de 1,8 pour cent à 0,62 EUR par action.

