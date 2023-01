AlgoWatt en haut, FullSix en bas

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les meilleures et les moins bonnes performances sur le Small-Cap vendredi après-midi à Piazza Affari.

FT FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

algoWatt bat tout le monde avec une hausse de 12%. Au cours du mois dernier, l'action a gagné 2,5 %, tandis qu'au cours des six derniers mois, elle a chuté de 22 %. Sur l'année, l'action a augmenté de 67%.

Seri Industrial a grimpé de 9,0 % après une hausse de 15 % le mois dernier. Toutefois, au cours de l'année écoulée, l'action a cédé 38 % et au cours du semestre, elle a chuté de 9,0 %.

FullSix est en queue de peloton et a cédé 3,2%. La société a annoncé mercredi qu'elle avait enregistré la résolution visant à modifier le texte de ses statuts et de sa dénomination sociale auprès du registre des sociétés de Milan-Monza Brianza-Lodi. Ainsi, à partir du 10 janvier 2023, le changement de nom de la société prendra effet et FullSix sera Beewize Spa.

Gequity a également fait mauvaise figure, en baisse de 3,2% après une tendance mensuelle haussière de 5,2%. Au cours des six derniers mois, l'action a chuté de 29 %, tandis qu'au cours de la dernière année, elle a chuté de 56 %.

Par Chiara Bruschi, journaliste d'Alliance News

