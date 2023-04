AlgoWatt et Bialetti Industrie ont le vent en poupe

(Alliance News) - Les titres suivants sont les plus et les moins performants du Small-Cap mardi après-midi sur la Piazza Affari.

----------

FTSE SMALL CAP - GAGNANTS

----------

algoWatt est la valeur la plus performante avec une hausse de 6,2% sur la journée après avoir annoncé la signature d'un "important accord-cadre avec un établissement de crédit italien de premier plan" pour la maintenance évolutive et corrective de solutions de contrôle à distance de systèmes technologiques et la gestion d'équipes de maintenance dans des bureaux situés dans toute l'Italie. L'accord-cadre, qui sera en vigueur jusqu'en mars 2025, "prévoit la réalisation d'activités de mise à jour de la plate-forme propriétaire algoWatt pour le contrôle à distance des systèmes de climatisation, le suivi de la consommation et la gestion des actifs, l'assistance, le soutien et la gestion des applications dans la phase de maintenance corrective et la mise en œuvre de nouvelles fonctions, la mise à jour de l'interface, l'interaction avec d'autres systèmes de l'entreprise, etc. dans la phase de maintenance évolutive", peut-on lire dans la note.

----------

Bialetti Industrie a augmenté de 6,0 %, essayant de se redresser après un mois au cours duquel il a perdu 9,5 %, un semestre au cours duquel il a chuté de 8,5 %, et une année au cours de laquelle il a baissé de 4,4 %.

----------

FTSE SMALL CAP - LOSERS

----------

Autostrade Merididionali a chuté de 6,9% et a enregistré la plus forte baisse dans la liste des sociétés à petite capitalisation. Le titre a gagné 7,0% au cours du dernier mois, 138% au cours des six derniers mois et 135% au cours de l'année dernière.

----------

