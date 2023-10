(Alliance News) - algoWatt Spa a annoncé mercredi qu'elle avait obtenu une subvention de 255 000 euros en tant que fournisseur de solutions d'énergie numérique et intégrateur de systèmes dans le cadre du projet ResilMesh, financé par le programme Horizon Europe.

Dans le contexte ambitieux de la protection holistique des infrastructures critiques, le projet ResilMesh développera un ensemble d'outils innovants pour la réalisation d'une architecture de plateforme d'orchestration et d'analyse de la sécurité (Security Orchestration and Analytics Platform Architecture - SOAPA) basée sur le concept de sensibilisation à la cybersécurité afin d'améliorer la résilience des infrastructures numériques grâce à la réalisation de plusieurs objectifs.

Il s'agit notamment d'améliorer l'agrégation des données de bout en bout et l'interopérabilité des contrôles de sécurité dans les infrastructures numériques distribuées ; de fournir aux équipes d'intervention en cas d'incident de sécurité informatique une meilleure connaissance des interdépendances entre les services et les ressources dans les réseaux d'infrastructure gérés et surveillés ; d'aider les CSIRT à développer des capacités de cyberrésilience ; de développer des algorithmes et des outils basés sur l'IA pour la détection précoce et continue et la prédiction des cyberattaques ; et de développer un système d'évaluation de la situation pour visualiser et prédire les risques au niveau du réseau.

ResilMesh définira l'architecture proposée en combinant les contrôles de sécurité existants et les outils fournis par le consortium participant avec des éléments Open Source déjà disponibles, en développant des algorithmes et des outils logiciels pour améliorer la détection et la prédiction des attaques d'infrastructures.

Le projet validera le fonctionnement des innovations proposées à travers trois cas d'utilisation dans différentes catégories d'infrastructures et cinq cas d'utilisation à définir par le biais d'appels ouverts. Les huit projets pilotes prévus permettront d'évaluer la plateforme sur un large éventail d'infrastructures critiques et dans différents domaines d'application.

Le projet ResilMesh, d'une durée totale de 36 mois et d'un investissement d'environ 6,7 millions d'euros, est coordonné par l'université technologique de Shannon : Midlands Midwest.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

