AlgoWatt SpA, anciennement connue sous le nom de Ternienergia SpA, est une société de solutions GreenTech basée en Italie. La société se concentre principalement sur la conception, le développement et l'intégration de solutions pour la gestion de l'énergie et des ressources naturelles. Elle fournit des systèmes de gestion et de contrôle qui intègrent des dispositifs, des réseaux, des logiciels et des services, en mettant l'accent sur l'énergie et les services publics numériques, les villes et entreprises intelligentes, ainsi que la mobilité verte. La société se concentre sur les marchés de référence, notamment l'énergie verte et les services publics : énergies renouvelables, énergie numérique, réseaux intelligents ; l'entreprise et la ville vertes : analyse des données, efficacité énergétique, automatisation des bâtiments et des processus ; la mobilité verte : électrique, partage et à la demande. La Société, par le biais de ses filiales, est présente en Europe et en Afrique.

Secteur Logiciels