AlgoWatt reçoit un financement pour développer des solutions de stockage d'énergie

(Alliance News) - algoWatt Spa a annoncé lundi qu'elle avait reçu une subvention de 275 000 euros pour ses activités en tant que fournisseur de solutions énergétiques numériques et intégrateur de systèmes dans le cadre du projet Thumbs Up "Thermal energy storage solUtions to optimally Manage BuildingS and Unlock their grid balancing and flexibility Potential".

Le projet est financé par le programme Horizon Europe pour obtenir des résultats performants qui contribuent de manière significative au développement d'une économie durable dans l'UE.

Thumbs Up vise à développer des technologies et des utilisations innovantes des systèmes de stockage d'énergie thermique journaliers et hebdomadaires qui peuvent être facilement intégrés aux bâtiments afin d'augmenter leur efficacité énergétique et d'exploiter le paradigme Power-to-Heat, pour faire des bâtiments des acteurs clés de la flexibilité du réseau énergétique mondial. Thumbs Up vise, en ce sens, à surmonter les limites des technologies de pointe intégrées aux bâtiments, en augmentant la densité énergétique et en réduisant les facteurs d'intensité du capital à investir dans ce secteur.

Pour capitaliser le savoir-faire déjà disponible au sein du consortium, Thumbs Up promouvra des innovations numériques complémentaires visant à simuler, optimiser et maximiser les avantages techniques, opérationnels et économiques des solutions proposées.

Le projet Thumbs Up, d'une durée totale de 48 mois et d'un investissement d'environ 7,6 millions d'euros - avec un financement d'environ 6,4 millions d'euros -, est coordonné par Veolia Servicios Lecam Sociedad Anonima Unipersonal et implique 18 entreprises, universités et centres de recherche, dont l'Université de Gênes, l'Université de Messine et l'Université polytechnique de Turin.

L'action d'algoWatt est en hausse de 4,4 pour cent à 0,67 EUR par action.

Par Giuseppe Fabio Ciccomascolo, journaliste senior d'Alliance News

