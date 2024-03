Regulatory News:

Le groupe ALGREEN spécialisé dans l’agroalimentaire multi- activité, ayant pour stratégie d’intégrer des entreprises, des industries, des exploitations agricoles et des marques au sein d’un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes, procéde à l’émission de la deuxième tranche obligataire au profit de Global Tech Opportunities 29, de 20 obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (« OCEANE ») d’une valeur nominale unitaire de 5.000 euros, représentant un montant nominal d’emprunt obligataire de 100.000 euros, souscrites à 95% de leur valeur nominale.

Ces 20 OCEANE ont été émises avec 2.380.952 bons de souscription (« BSA ») attachés.

Produit net de l’émission

Le produit net de l’émission de la première tranche d’Obligations est de 100 000 euros.

Les modalités complètes de ce financement sont décrites dans les communiqués de presse publié le 20 décembre 2023.

Notre identité :

Le groupe ALGREEN, acteur français spécialisé dans l’industrie et la distribution de produits alimentaires, est spécialisé dans l’agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d’intégrer des entreprises, des industries et des marques au sein d’un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes.

Notre ambition est de devenir un acteur majeur de l’agroalimentaire auprès des consommateurs tout en respectant l’environnement, la santé et le « made in local ».

Retrouvez toute l’information relative au groupe ALGREEN : https://algreen.fr/investisseurs/

ALGREEN (Euronext Growth Paris, Ticker : ALGRE- ISIN : FR001400IV58).

