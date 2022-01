L'exploitant de centres commerciaux brésilien Aliansce Sonae propose à BR Malls une fusion entre égaux.

La société brésilienne Aliansce Sonae a annoncé vendredi qu'elle avait proposé une offre non contraignante de fusion avec l'autre exploitant de centres commerciaux BR Malls, confirmant ainsi une opération attendue depuis fin décembre.

Aliansce Sonae a proposé une fusion d'égal à égal dans laquelle les actionnaires de BR Malls recevraient 50% de la nouvelle société plus un paiement en espèces, selon un dépôt de titres.

Les actionnaires de BR Malls recevraient 265 millions de nouvelles actions ordinaires d'Aliansce Sonae, soit 50 % de son capital social, avec un ratio d'échange de 0,32 action ordinaire d'Aliansce pour chaque action ordinaire de BR Malls, a indiqué Aliansce.

Le paiement en espèces s'élèverait à 1,35 milliard de reais (244,18 millions de dollars), soit environ 20 % de la capitalisation boursière de BR Malls, a-t-elle ajouté.

"Cette fusion entre égaux a la capacité de renforcer l'activité de la société combinée, en tirant parti des talents et des meilleures pratiques de chaque société.... En outre, elle devrait générer plusieurs opportunités de croissance", a déclaré Aliansce.

Aliansce Sonae a actuellement une capitalisation boursière de 5,21 milliards de reais, tandis que BR Malls a une capitalisation boursière de 6,85 milliards, selon les données de Refinitiv Eikon.

Aliansce est soutenu par le fonds de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (OIRPC) et compte également parmi ses principaux actionnaires l'opérateur européen de centres commerciaux ECE et son fondateur et président Renato Rique.

(1 $ = 5,5286 reais) (Reportage de Gabriel Araujo ; montage de Jason Neely)