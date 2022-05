Alibaba dépasse les estimations de revenus grâce à la demande de services de shopping de niche en Chine

Les actions d'Alibaba cotées aux États-Unis, qui ont perdu environ un tiers de leur valeur depuis le début de l'année, étaient en hausse d'environ 5 % dans les échanges de pré-marché.

Les revenus de la division informatique en nuage d'Alibaba ont augmenté de 12 % pour atteindre 18,97 milliards de yuans au cours du trimestre déclaré. Dans l'unité de commerce principal, sa plus grande, les revenus ont augmenté de 8 % pour atteindre 140,33 milliards de yuans.

La société a toutefois déclaré qu'elle ne publierait pas de prévisions pour la nouvelle année fiscale, citant les risques et les incertitudes liés à la pandémie.

La semaine dernière, son rival JD.com Inc. a battu les estimations de son chiffre d'affaires trimestriel, car de plus en plus de personnes font leurs courses en ligne, bien qu'il ait mis en garde contre les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et la faiblesse de la consommation au cours des prochains trimestres.

Dans l'ensemble, les revenus d'Alibaba ont augmenté de 9 % pour atteindre 204,05 milliards de yuans (30,35 milliards de dollars) au cours du trimestre. Les analystes avaient en moyenne prévu un chiffre d'affaires de 199,25 milliards de yuans, selon les données de Refinitiv.

Les consommateurs actifs annuels sur ses plateformes ont atteint environ 1,31 milliard pour l'année fiscale, dont plus d'un milliard de consommateurs en Chine pour la première fois.

Le bénéfice net attribuable aux actionnaires a chuté de 59 % pour atteindre 61,96 milliards de yuans au quatrième trimestre clos le 31 mars, principalement en raison des pertes associées à ses participations dans des sociétés cotées en bourse.

Ant Group, la filiale fintech d'Alibaba, a déclaré un bénéfice d'environ 22 milliards de yuans pour le trimestre clos en décembre, selon les documents déposés par Alibaba jeudi, contre 21,76 milliards de yuans un an plus tôt.

(1 $ = 6,7240 yuan renminbi chinois)