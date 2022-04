Alibaba envisagerait d'implanter Lazada en Europe

D'après Reuters citant des sources proches du dossier, Alibaba Group envisage d'étendre sa branche d'Asie du Sud-Est, Lazada, à l'Europe, la société chinoise de commerce électronique cherchant à poursuivre sa croissance à l'étranger dans un contexte de ralentissement des opportunités au niveau national. Cette initiative intervient quelques mois après l'ouverture par Cainiao, la branche logistique d'Alibaba, d'une plateforme centrale pour les ventes européennes en Belgique.

Alibaba est déjà présent en Europe par le biais de sa plate-forme mondiale de commerce électronique, AliExpress, qui cible principalement les consommateurs à la recherche de produits de fabricants chinois tels que des accessoires pour smartphones et des vêtements.

Lazada prévoit de cibler les vendeurs européens locaux, tandis qu'AliExpress continuera à se concentrer principalement sur les ventes transfrontalières en provenance de Chine, a déclaré l'une des sources à Reuters. Le PDG de Lazada Thaïlande, James Dong, contribuera à la mise en œuvre de cette initiative, a ajouté cette personne. Le responsable du commerce extérieur d'Alibaba, Jiang Fan, s'est rendu à Singapour en avril pour discuter de l'expansion, a ajouté la même source.

Les sources n'ont pas précisé dans quels pays européens Lazada avait l'intention de s'étendre. Les détails étaient en cours de finalisation, ont-elles dit. Elles ont refusé d'être identifiées, car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

En Chine, Alibaba a été confronté à une forte concurrence de la part de rivaux tels que Pinduoduo Inc et Douyin, filiale de ByteDance, tandis que de nouvelles réglementations ont limité les possibilités d'expansion. Lazada a été fondé en 2012 par l'incubateur technologique allemand Rocket Internet pour devenir la réponse de l'Asie du Sud-Est à Amazon.com Inc. Alibaba en a acquis une participation majoritaire pour environ 1 milliard de dollars en 2016 dans ce qui était la plus grosse opération étrangère de la firme chinoise à l'époque.

Alibaba a déclaré en décembre qu'il avait fixé des objectifs pour la place de marché d'Asie du Sud-Est de 100 milliards de dollars en volume brut de marchandises et de 300 millions d'utilisateurs. Lazada a généré 21 milliards de dollars de volume brut de marchandises au cours de l'année qui s'est achevée fin septembre 2021 et compte 159 millions d'utilisateurs, alors que la concurrence s'intensifie avec son grand rival Shopee, détenu par Sea Limited. Shopee lui-même s'est développé à l'échelle mondiale, en entrant sur des marchés tels que la Pologne, l'Espagne et la France l'année dernière. Mais elle s'est retirée de l'Inde et de la France en mars, en raison de faibles perspectives de croissance.