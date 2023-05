BID DU MATIN ASIE - Le Japon mène la danse, la Chine ressent la chaleur

Jamie McGeever fait le point sur les marchés asiatiques pour la journée à venir.

Les investisseurs asiatiques abordent la journée de jeudi avec des indicateurs économiques majeurs au Japon et en Australie, une décision sur les taux d'intérêt aux Philippines, et un regain d'intérêt pour les espoirs d'un accord sur le plafond de la dette américaine.

Cet optimisme s'est reflété dans le large rebond de Wall street mercredi, qui a permis aux trois principaux indices américains de progresser de plus de 1 %, au Dollar d'atteindre son plus haut niveau en sept semaines, et aux rendements des bons du Trésor américain à un mois de baisser fortement - la plus forte baisse en trois semaines.

Le président Joe Biden et le principal républicain du Congrès américain, Kevin McCarthy, ont réaffirmé mercredi leur détermination à trouver rapidement un accord pour relever le plafond de la dette fédérale, qui s'élève à 31 400 milliards de dollars, et éviter un défaut de paiement catastrophique.

Les marchés asiatiques, en particulier ceux de la Chine, espèrent que cela déclenchera une reprise après la baisse de mercredi, suite à une nouvelle série d'indicateurs économiques chinois médiocres.

Le yuan chinois est tombé sous la barre des 7,00 pour un dollar pour la première fois en près de six mois et, les prévisions de PIB ayant été revues à la baisse, les analystes estiment que le yuan pourrait continuer à s'affaiblir. L'indice des surprises économiques chinoises de Citi a connu sa plus forte baisse en deux ans et l'une des plus importantes jamais enregistrées.

La situation est différente au Japon. La croissance du PIB au premier trimestre a pulvérisé les prévisions, le Nikkei a dépassé les 30 000 points pour la première fois en 20 mois, et l'indice Topix plus large a atteint son plus haut niveau en 33 ans.

Les économistes s'attendent à un ralentissement notable des activités d'importation et d'exportation, ainsi qu'à une réduction de l'excédent commercial.

Les chiffres du chômage australien pour le mois d'avril sont également attendus. Les économistes interrogés par Reuters s'attendent à ce que le taux de chômage reste stable à 3,5 % et que la croissance nette des nouveaux emplois ralentisse à 25 000.

La banque centrale des Philippines, quant à elle, laissera probablement son taux d'intérêt directeur inchangé à 6,25 % après neuf hausses consécutives et le maintiendra pour le reste de l'année 2023, marquant la fin d'un cycle de resserrement d'un an alors que l'inflation montre des signes de ralentissement.

Bien que l'inflation annuelle ait ralenti à 6,6 % en avril, elle reste bien supérieure à la fourchette cible de la banque centrale de 2 à 4 %, ce qui suggère que les décideurs ne sont pas pressés d'assouplir leur politique en temps utile.

Sur le front des entreprises, le géant chinois de la technologie Alibaba Group Holding Ltd devrait faire état d'une augmentation de 3 % de ses revenus à 210,154 milliards de yuans, contre 204,05 milliards de yuans il y a un an, selon l'estimation moyenne de 21 analystes, basée sur les données de Refinitiv.

Voici trois développements clés qui pourraient orienter les marchés jeudi :

- Chômage en Australie (avril)

- Commerce au Japon (avril)

- Résultats d'Alibaba (année 2023)