Exclusif - La Chine s'apprête à infliger une amende de plus d'un milliard de dollars à Ant Group, signe que le remaniement touche à sa fin - sources

La Banque populaire de Chine (PBOC), qui a piloté la restructuration de Ant après que l'introduction en bourse de 37 milliards de dollars de la société chinoise ait été sabordée à la dernière minute en 2020, est le régulateur qui prépare l'amende, ont déclaré cinq des sources.

La banque centrale a été en communication informelle avec Ant au sujet de l'amende au cours des derniers mois, ont déclaré trois des sources. Elle prévoit de tenir d'autres discussions avec d'autres régulateurs au sujet du remaniement d'Ant plus tard cette année et d'annoncer l'amende dès le deuxième trimestre de l'année prochaine, a déclaré une source.

L'amende infligée à Ant pourrait permettre à la société de décrocher la licence de holding financier tant attendue, de renouer avec la croissance et de relancer ses projets d'entrée en bourse.

L'amende d'Ant serait la plus importante sanction réglementaire imposée à une société Internet chinoise depuis que la société de covoiturage Didi Global a été condamnée à une amende de 1,2 milliard de dollars par le régulateur chinois de la cybersécurité en juillet.

La filiale de la société fintech, le titan du commerce électronique Alibaba Group, a reçu l'année dernière une amende record de 18 milliards de yuans (2,51 milliards de dollars) pour violation des règles antitrust.

Ces sanctions s'inscrivent dans le cadre de la vaste campagne de répression menée par Pékin à l'encontre des géants de la technologie du pays, qui a réduit leur valeur de plusieurs centaines de milliards de dollars et diminué leurs revenus et leurs bénéfices.

Mais ces derniers mois, les autorités chinoises ont adouci le ton de la répression technologique dans le cadre des efforts déployés pour soutenir une économie mise à mal par la pandémie de COVID-19.

Une amende se concentrera probablement sur les violations présumées de Ant relatives à une "expansion désordonnée du capital" et les risques financiers correspondants que ses activités autrefois libres ont causés, a déclaré l'une des sources.

Ant et la PBOC n'ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Toutes les sources se sont exprimées sous le couvert de l'anonymat car elles n'étaient pas autorisées à parler aux médias.

REMANIEMENT DES AFFAIRES

Les autorités chinoises ont brusquement mis fin à l'introduction en bourse de Ant, qui devait être la plus importante au monde, en novembre 2020, peu après que le fondateur milliardaire Ma ait publiquement critiqué le système réglementaire chinois pour avoir étouffé l'innovation.

Dans les mois qui ont suivi, les régulateurs ont entrepris de mettre au pas l'empire de Ma, en commençant par l'enquête antitrust sur Alibaba. Ma, l'un des hommes d'affaires les plus prospères et les plus influents de Chine, est resté largement à l'écart du public depuis la répression.

Les régulateurs ont également poussé Ant, dont les activités couvrent le traitement des paiements, les prêts à la consommation et la distribution de produits d'assurance, à réorganiser sa structure commerciale et à la soumettre à une surveillance réglementaire plus stricte.

Depuis avril de l'année dernière, Ant fait l'objet d'un vaste remaniement de ses activités, notamment pour se transformer en société de portefeuille financier, soumise à des règles et à des exigences de fonds propres similaires à celles des banques.

La refonte comprend le regroupement des deux activités lucratives de microcrédit d'Ant dans une unité de financement des consommateurs et le partage de son trésor de données sur plus d'un milliard d'utilisateurs avec des entreprises d'État, une mesure qui devrait réduire sa rentabilité et sa valorisation en réduisant certaines de ses activités.

Il est toutefois peu probable que la sanction à l'encontre de Ant soit finalisée avant que la Chine ne nomme un certain nombre de hauts responsables au Conseil d'État et dans d'autres organes gouvernementaux l'année prochaine, ont déclaré quatre des sources.

Alors que le Parti communiste chinois au pouvoir a terminé son congrès bisannuel et le remaniement de la direction centrale le mois dernier, les postes de haut niveau au sein du cabinet et des organes gouvernementaux sont encore sujets à des changements, qui ont généralement lieu lors de la réunion annuelle du parlement début mars.

Le chef de la banque centrale, Yi Gang, 64 ans, est susceptible de démissionner car il approche de l'âge officiel de la retraite de 65 ans pour les fonctionnaires de niveau ministériel.

Le bureau d'information du Conseil d'État chinois, qui traite les questions des médias pour le cabinet, n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Juste avant la crise de l'introduction en bourse de Ant, la banque centrale a officiellement publié des règles visant à réglementer les vastes et souvent complexes sociétés de participations financières du pays, dans le cadre de ses efforts pour maîtriser les risques financiers systémiques.

Elle a jusqu'à présent approuvé la création de trois de ces sociétés, dont China CITIC Financial Holdings.

La succursale locale de la banque centrale dans la ville orientale de Hangzhou, où se trouve le siège de Ant, a reçu la demande de l'entreprise de créer une société de portefeuille financier en juin, ont déclaré deux des six sources et une autre personne.

Toutefois, il est peu probable que la PBOC divulgue officiellement la demande tant que Ant n'aura pas terminé sa réorganisation, ont ajouté les sources.