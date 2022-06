La Chine envisage de relancer l'introduction en bourse de Ant Group : Bloomberg News

Les actions cotées en bourse aux États-Unis d'Alibaba Group Holdings, qui possède près d'un tiers de Ant, ont augmenté jusqu'à 4% dans les échanges pré-marché sur le rapport.

COMMENTAIRE :

DAVID MADDEN, ANALYSTE DE MARCHÉ CHEZ EQUITI CAPITAL, LONDRES

"Au cours des deux dernières années, des inquiétudes ont été exprimées quant à la volonté des autorités chinoises de contrôler les entreprises et les personnes comme Jack Ma. La relance d'une introduction en bourse de Ant suggère que les autorités veulent être perçues comme étant un peu pro-marché et pro-entreprises plutôt que de contrôler.

"La répression des entreprises jusqu'au verrouillage de Shanghai et de Pékin - ces deux villes ont fonctionné en même temps - et cela a envoyé un message négatif à la communauté internationale des affaires.

"Ils reviennent sur leur répression pour contrebalancer le verrouillage qu'ils ont eu. Toutes les données provenant de Chine ces derniers temps ont été épouvantables en raison des blocages et la dernière chose qu'ils veulent faire est d'aggraver ce problème. Dans les trois à six prochains mois, nous verrons probablement la répression de la Chine se dénouer.

"De plus, si vous introduisez une société en bourse, vous ne le faites que lorsque vous êtes sûr que les marchés seront à nouveau plus forts dans trois à douze mois, ce qui suggère un certain optimisme des deux côtés."

DICKIE WONG, KINGSTON SECURITIES, DIRECTEUR EXÉCUTIF, HONG KONG

"Le moment pourrait être propice au retour de l'introduction en bourse de Ant. Le gouvernement chinois a besoin de quelque chose pour encourager la croissance économique et il y a eu un assouplissement de certaines politiques réglementaires qui avaient été mises en place pour le secteur de la technologie. Cela indique que le risque réglementaire pour ce secteur n'est pas aussi important qu'auparavant.

"La taille de Ant et l'introduction en bourse devront être plus petites que ce qui était prévu en 2020 car les conditions du marché ont changé et ne peuvent pas être comparées à maintenant."

LOUIS TSE, WEALTHY SECURITIES, DIRECTEUR GÉNÉRAL, HONG KONG

"Il y a eu des politiques pour freiner les entreprises technologiques qui ont dû écouter ces ordres. Si Ant était en mesure de réaliser une introduction en bourse réussie, je pense que cela serait le déclencheur d'un retournement de sentiment pour les introductions en bourse à Hong Kong et sur le marché plus large ici aussi."