La banque centrale indienne a déclaré jeudi qu'elle avait imposé une pénalité de 53,9 millions de roupies (647 762,58 dollars) à la banque de paiements Paytm pour non-respect de certaines dispositions, y compris les directives relatives à la connaissance du client (KYC).

Selon la Reserve Bank of India (RBI), la Paytm Payments Bank n'a pas identifié les bénéficiaires effectifs des entités qu'elle a recrutées pour fournir des services de paiement.

Elle n'a pas non plus surveillé les transactions de paiement et n'a pas établi de profil de risque pour les entités bénéficiant des services de paiement, entre autres.

L'année dernière, la RBI avait interdit à Paytm Payments Bank d'acquérir de nouveaux clients et ordonné un audit complet de ses systèmes informatiques, citant des problèmes de surveillance "importants" observés au sein de la banque.

Paytm Payments Bank a également enfreint le plafond réglementaire du solde de fin de journée dans certains comptes d'avance de clients qui bénéficiaient de services de paiement, a déclaré la banque centrale dans un communiqué.

En outre, le prêteur a signalé un incident de cybersécurité avec retard, a ajouté la RBI.

Paytm, qui est en concurrence avec des acteurs tels que Google Pay et PhonePe de Walmart en Inde, a vu son fondateur et PDG Vijay Shekhar Sharma devenir le plus grand actionnaire de la société après que la société chinoise Antfin a vendu sa participation en août.

Cette décision s'inscrit dans un contexte plus large d'inquiétude concernant la participation de la Chine dans les entreprises indiennes de technologie financière.

Au début de l'année, le groupe chinois Alibaba a vendu sa participation restante dans Paytm pour environ 13,78 milliards de roupies dans le cadre d'une transaction de bloc.

(1 $ = 83,2095 roupies indiennes)