Le chien de garde américain a obtenu un "bon accès" aux audits des entreprises chinoises -sources

Les sources ont toutefois averti que l'examen plus large du travail effectué par les auditeurs basés à Hong Kong et en Chine était en cours et qu'aucune décision n'avait été prise quant à savoir si le litige pouvait être considéré comme terminé.

Les inspecteurs du Public Company Accounting Oversight Board (PCAOB) qui ont mené l'inspection à Hong Kong ont obtenu toutes les informations qu'ils ont demandées, a déclaré l'une des sources. Ils ont également été autorisés à imprimer certains documents afin d'examiner plus facilement les informations, malgré une certaine hésitation initiale des responsables chinois, a précisé la source.

Les autorités chinoises sont depuis longtemps réticentes à laisser les régulateurs étrangers inspecter les cabinets comptables locaux, invoquant des problèmes de sécurité nationale.

La querelle remonte à plus d'une décennie, mais elle a atteint son paroxysme à la fin de l'année dernière lorsque les autorités américaines ont finalisé des règles qui menaçaient de radier environ 200 entreprises chinoises des bourses américaines.

La résolution de ce différend représente un test clé de la coopération entre Washington et Pékin après des années de tensions bilatérales accrues.

Les deux parties ont signé un pacte en août visant à régler la question, ce qui a donné lieu à l'inspection de sept semaines qui s'est terminée ce mois-ci. À l'époque, le président de la Commission américaine des valeurs mobilières et des changes, Gary Gensler, avait prévenu que le PCAOB devait décrocher tous les accès requis par la loi américaine, faute de quoi la menace d'un retrait de la cote subsisterait.

Les sources n'étaient pas autorisées à parler aux médias et ont refusé d'être identifiées. Le PCAOB s'est refusé à tout commentaire.

La China Securities Regulatory Commission, qui a mené les discussions avec le PCAOB, et le ministère des Finances n'ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Jackson Johnson, ancien inspecteur du PCAOB et président de Johnson Global Accountancy, une société de conseil en qualité d'audit, a déclaré que l'examen pourrait prendre plusieurs mois supplémentaires, le temps d'examiner des questions telles que le contrôle de la qualité et la méthodologie des sociétés d'audit chinoises.

Le géant du commerce électronique Alibaba Group Holding et la société de restauration Yum China Holdings Inc font partie des entreprises dont les documents d'audit doivent être examinés au cours de l'inspection, a rapporté Reuters en août.