Les contrats à terme progressent, les investisseurs se réjouissant de la bonne tenue des bénéfices

Les contrats à terme sur les indices boursiers américains ont grimpé mardi, alors que Bank of America et Johnson & Johnson ont annoncé des résultats positifs, tandis que les signes d'une reprise économique inégale en Chine et les perspectives d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale ont limité les gains.

Les actions de Bank of America Corp ont progressé de 2 % dans les échanges avant bourse après que son bénéfice du premier trimestre ait augmenté grâce à des revenus plus élevés provenant des paiements d'intérêts des clients, alors que la Réserve fédérale a augmenté les coûts d'emprunt.

Johnson & Johnson a grimpé de 1,7 % après que le conglomérat de soins de santé ait relevé ses prévisions de bénéfices pour 2023, s'attendant à ce que ses nouveaux traitements contre le cancer et son médicament contre le myélome multiple Darzalex compensent la baisse des ventes de certains médicaments plus anciens.

Bank Of New York Mellon Corp a gagné 0,8 % après que son bénéfice du premier trimestre a dépassé les estimations.

Goldman Sachs Group Inc, en revanche, a baissé de 1,8 % après la chute de son bénéfice au premier trimestre, les trois mois les plus difficiles pour les transactions depuis plus d'une décennie ayant érodé les commissions de la banque d'investissement, tandis que l'unité de consommation du créancier a continué à peser sur les résultats.

Les attentes des investisseurs ont été stimulées par les bons résultats des grandes banques, dont JPMorgan Chase & Co, la semaine dernière, dans le contexte des récentes turbulences bancaires provoquées par l'effondrement de certains créanciers américains de taille moyenne.

Les analystes ont légèrement revu à la hausse leurs perspectives pour les résultats du premier trimestre. Ils s'attendent à ce que les bénéfices trimestriels des entreprises du S&P 500 diminuent de 4,8 % par rapport à l'année précédente, selon les données de Refinitiv de vendredi, contre une baisse de 5,2 % prévue au début de la saison des résultats.

"Bien que nous soyons moins préoccupés par les résultats du premier trimestre étant donné les attentes modérées et le fait que les données concrètes du premier trimestre se maintiennent généralement, les investisseurs se concentreront plutôt sur les prévisions", a déclaré Mathieu Racheter, responsable de la recherche en stratégie d'actions chez Julius Baer.

"Les estimations actuelles du consensus indiquent toujours une reprise de la croissance des bénéfices et des marges bénéficiaires à partir du troisième trimestre. Nous maintenons notre orientation défensive, mais continuons à voir une opportunité d'investir dans des titres de croissance de qualité à des valorisations attrayantes."

L'indice de volatilité CBOE, également connu comme la jauge de la peur de Wall street, a glissé à 16,78, son plus bas niveau depuis janvier 2022.

Les principaux indices de Wall street ont évolué dans une fourchette étroite depuis le début de la saison des résultats, mais restent proches de leurs plus hauts niveaux en deux mois en raison des attentes selon lesquelles la Fed approche de la fin de son cycle de resserrement monétaire.

Le panorama des données économiques récentes a soutenu les paris selon lesquels la Fed augmentera ses taux d'intérêt de 25 points de base en mai et marquera une pause avant de réduire ses taux au second semestre de l'année.

Les investisseurs surveilleront le nombre de mises en chantier pour mars, prévu à 8h30 ET, et les remarques du gouverneur de la Fed, Michelle Bowman, également membre votant du comité de fixation des taux cette année, pour obtenir des indices sur les perspectives de politique.

À 7:23 a.m. ET, le Dow e-minis était en hausse de 129 points, ou 0,38%, le S&P 500 e-minis était en hausse de 16,75 points, ou 0,4%, et le Nasdaq 100 e-minis était en hausse de 80,25 points, ou 0,61%.

Nvidia Corp a gagné 2,1 % après que HSBC a relevé le titre du fabricant de puces de "réduire" à "acheter", surpris par son pouvoir de fixation des prix sur les puces d'intelligence artificielle (IA).

Alibaba Group Holding a grimpé de 2,7 % après que Reuters a rapporté que les régulateurs chinois pourraient infliger à Ant Group une amende inférieure d'environ un quart au montant de plus d'un milliard de dollars initialement prévu et revoir à la baisse les charges contre la société.