Les valorisations des actions asiatiques tombent à leur plus bas niveau depuis mars 2020

Toutefois, les évaluations moins chères permettent d'amortir les cours des actions régionales dans un contexte de turbulences sur les marchés boursiers mondiaux, selon les analystes.

Le ratio C/B à 12 mois de l'indice MSCI Asie-Pacifique s'élevait à 13,12 fin février, le plus bas depuis le début de la pandémie, contre 16,49 pour l'indice MSCI World, selon les données de Refinitiv.

Graphique : PE des indices MSCI Asie-Pacifique et Monde :

"Ce faible niveau de valorisation apporte un certain soutien aux actions asiatiques", a déclaré Herald van der Linde, responsable de la stratégie actions pour l'Asie-Pacifique chez HSBC.

L'indice MSCI Asie-Pacifique n'a perdu que 1,3 % le mois dernier, tandis que l'indice MSCI World a été confronté à une baisse plus marquée de 2,7 %.

"Et nous avons vu les rendements obligataires baisser, car le marché évalue une diminution des hausses de taux aux États-Unis, compte tenu des événements récents."

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré mercredi que la banque centrale commencerait à relever "prudemment" les taux à partir de ce mois-ci, tout en surveillant de près l'inflation et l'évolution de la situation en Ukraine.

Les valorisations des actions de Hong Kong étaient les moins chères de la région, le ratio C/B tombant à 9,87, alors qu'une augmentation des cas de COVID-19 dans le centre financier et les incertitudes quant à sa stratégie en matière de coronavirus ont semé l'inquiétude.

La Corée du Sud et la Chine affichaient des ratios C/B de 10,01 et 10,04, respectivement. L'Inde, la Thaïlande et l'Indonésie sont en tête des valorisations régionales avec des ratios C/B de 19,36, 17,01 et 16,57 respectivement.

Graphique : Valorisation des actions de la région Asie-Pacifique :

"Outre une valorisation attrayante par rapport aux marchés développés, l'Asie présente de meilleurs tampons de stabilité macroéconomique, un point de départ plus bas pour la charge pétrolière ainsi qu'une marge de manœuvre budgétaire par rapport aux tensions géopolitiques précédentes", a déclaré Zhikai Chen, responsable des actions asiatiques chez BNP Paribas Asset Management.

"Le risque que nous surveillons de près est de savoir si les tensions prolongées et accrues peuvent remettre en question le cycle d'investissement et affaiblir la dynamique commerciale", a déclaré Chen de BNP Paribas.

Toutefois, certains analystes restent sceptiques quant à une reprise à court terme des actions asiatiques.

"Je ne m'attendrais pas à une reprise, même avec les faibles valorisations", a déclaré Alicia Garcia Herrero, économiste en chef pour l'Asie-Pacifique chez le gestionnaire d'investissement Natixis.

"C'est notamment le cas de la Chine, car les mesures de relance budgétaire restent limitées et la répression réglementaire se poursuit (Alibaba/Meituan/etc)."

Graphique : Ventilation par secteur des valorisations des actions de la région Asie-Pacifique : https://fingfx.thomsonreuters.com/gfx/mkt/lgpdwaoykvo/Breakdown%20by%20sector%20for%20Asia-Pacific%20equities'%20valuations.jpg