Alibaba Group Holding Limited : La résistance devrait casser 07/10/2020 | 14:35 achat En cours

Cours d'entrée : 297.99$ | Objectif : 334$ | Stop : 267$ | Potentiel : 12.08% Alibaba Group Holding Limited arrive à proximité de niveaux importants. La configuration technique suggère une rupture de la résistance actuellement testée avec à la clé un nouveau de potentiel de hausse et une probable hausse de la volatilité. On pourra se positionner en amont du signal pour bénéficier d'un meilleur ratio risque potentiel.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 334 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

La société présente une situation fondamentale intéressante dans une optique d'investissement à court terme.

Points forts La forte croissance attendue pour les prochains exercices constitue un des points forts de la société.

Les marges dégagées par la société sont parmi les plus élevées de la cote. L'activité exercée par l'entreprise est particulièrement rentable.

La situation financière de la société apparaît excellente, ce qui lui confère une importante capacité d'investissement.

Généralement, la société publie au-dessus du consensus des analystes avec des taux de surprise globalement positifs.

Les prévisions de chiffre d'affaires de la société ont été dernièrement revues à la hausse d'après le consensus des analystes qui couvrent le dossier.

La société bénéficie de très fortes révisions à la hausse des bénéfices au cours des 4 derniers mois. En effet, ces dernières ont été récemment réajustées à la hausse et dans des proportions importantes.

Les analystes sont positifs sur le titre. Le consensus moyen recommande l'achat ou la surpondération de la valeur.

Le titre suit une tendance de fond positive sur le long terme au-dessus du niveau support des 227.43 USD.

Points faibles Techniquement, les cours s'approchent actuellement d'une forte résistance moyen terme, située vers 298 USD.

Sur la base des cours actuels, la société présente un niveau de valorisation particulièrement élevé en termes de valeur d'entreprise.

En termes de multiples de résultat, le groupe fait partie des valeurs relativement bien valorisées par le marché. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALIBABA GROUP HOLDING LIMIT.. 37.85% 791 101 MEITUAN DIANPING 162.81% 195 779 SHOPIFY INC. 161.90% 126 905 PINDUODUO INC. 92.99% 87 415 MERCADOLIBRE, INC. 90.82% 54 253 EBAY INC. 37.52% 34 756 RAKUTEN, INC. 27.59% 15 473 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED 6.35% 10 187 FARFETCH LIMITED 155.56% 8 982 MERCARI, INC. 141.16% 7 392 FIVERR INTERNATIONAL LTD. 556.85% 5 421

David Meurisse Suivre David Meurisse © Zonebourse.com 2020 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières CNY USD EUR CA 2021 674 Mrd 99 338 M 84 424 M Résultat net 2021 148 Mrd 21 835 M 18 556 M Tréso. nette 2021 426 Mrd 62 743 M 53 323 M PER 2021 37,6x Rendement 2021 - Capitalisation 5 371 Mrd 791 Mrd 672 Mrd VE / CA 2021 7,33x VE / CA 2022 5,65x Nbr Employés 120 535 Flottant 99,7% Prochain événement sur ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 30/10/20 Premier semestre 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 51 Objectif de cours Moyen 2 191,45 CNY Dernier Cours de Cloture 1 985,27 CNY Ecart / Objectif Haut 37,8% Ecart / Objectif Moyen 10,4% Ecart / Objectif Bas -11,2% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Yong Zhang Executive Chairman & Chief Executive Officer John Michael Evans President & Director Wei Wu CFO, Director, & Head-Strategic Investments Li Cheng Chief Technology Officer Chung Hsin Tsai Executive Vice Chairman