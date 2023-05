Jours : Heures : Minutes : Secondes Alibaba Group Holding Limited : Un support moyen terme à exploiter 16/05/2023 | 09:30 achat En cours

Cours d'entrée : 87.11$ | Objectif : 102$ | Stop : 79$ | Potentiel : 17.09% La zone de soutien en données quotidiennes des 75.5 USD pourrait faciliter l'amorce d'un rebond pour Alibaba Group Holding Limited.

On pourra se positionner à l'achat pour viser les 102 $. Synthèse La société dispose de fondamentaux solides. Plus de 70% des entreprises présentent un mix de croissance, rentabilité, endettement et visibilité plus faible.

D'une manière générale et dans une optique à court terme, la société présente une situation fondamentale intéressante.

Points forts Les perspectives bénéficiaires de la société au cours des prochains exercices sont un atout de taille.

L'entreprise bénéficie d'une situation financière très solide compte tenu de son niveau de trésorerie nette et de ses marges.

Les analystes couvrant le dossier recommandent majoritairement l'achat ou la surpondération de l'action.

L'objectif de cours moyen des analystes suivant la valeur est relativement éloigné et suppose un potentiel d'appréciation important.

L'opinion des analystes qui couvrent le dossier s'est améliorée au cours des quatre derniers mois.



Points faibles Au cours des 12 derniers mois, les analystes ont revu régulièrement à la baisse leurs anticipations de bénéfices.



Les objectifs de cours des analystes qui couvrent la valeur diffèrent de manière importante. Cela suppose des difficultés à évaluer la société et son activité. Graphique notations Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Sous-secteur Commerce en ligne et services d'enchères Var. 1janv Capitalisation (M$) Note Invest. ALIBABA GROUP HOLDING LIMIT.. 0.28% 228 580 MEITUAN INC. -21.98% 108 538 PINDUODUO INC. -18.98% 87 780 SHOPIFY INC. 77.41% 78 758 MERCADOLIBRE, INC. 51.22% 65 109 COPART, INC. 34.05% 38 899 EBAY INC. 8.30% 24 122 ZALANDO SE -4.17% 8 934 VIPSHOP HOLDINGS LIMITED 15.91% 8 902 RAKUTEN GROUP, INC. 7.89% 7 523 GLOBAL-E ONLINE LTD. 52.33% 5 164

© Zonebourse.com 2023 Avertissement : Les informations, graphiques, chiffres, opinions ou commentaires mis à disposition par SURPERFORMANCE SAS s'adressent à des investisseurs disposant des connaissances et expériences nécessaires pour comprendre et apprécier les informations développées. Ces informations sont données à titre informatif et ne représentent en aucun cas une obligation d'investissement ni une offre ou sollicitation d'acquérir ou de vendre des produits ou services financiers. Elles ne constituent par ailleurs pas un conseil en investissement.

L'investisseur est seul responsable de l'utilisation de l'information fournie, sans recours contre SURPERFORMANCE SAS, qui n'est pas responsable en cas d'erreur, d'omission, d'investissement inopportun ou d'évolution du marché défavorable aux opérations réalisées.

Données financières CNY USD EUR CA 2023 871 Mrd 125 Mrd 115 Mrd Résultat net 2023 66 250 M 9 495 M 8 742 M Tréso. nette 2023 136 Mrd 19 423 M 17 883 M PER 2023 25,1x Rendement 2023 - Capitalisation 1 595 Mrd 229 Mrd 210 Mrd VE / CA 2023 1,68x VE / CA 2024 1,41x Nbr Employés 239 740 Flottant 100,0% Prochain événement sur ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED 18/05/23 Année 2023 Présentation des résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACHETER Nombre d'Analystes 46 Dernier Cours de Clôture 619,28 CNY Objectif de cours Moyen 1 009,64 CNY Ecart / Objectif Moyen 63,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Yong Zhang Executive Chairman & Chief Executive Officer John Michael Evans Independent Director Hong Xu Chief Financial Officer Wu Zeming Partner Pan Hua Xu Senior Investment Manager